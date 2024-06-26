Котлы ремонтируют на Петропавловской ТЭЦ-2

На Петропавловской ТЭЦ-2 перед новым отопительным сезоном проводят плановый ремонт генерирующего оборудования, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», основной объем работ запланировали на межотопительный период, когда ТЭЦ-2 не несет тепловой нагрузки.

- Сейчас специалисты обеспечивают капитальный ремонт котлоагрегата №1, турбоагрегата №3; текущий ремонт котлоагрегатов №3,4,5,6,7,8,12, турбоагрегата №5. Ведется реконструкция котлоагрегата № 2. Завершился капитальный ремонт котлоагрегата №9, текущий котлоагрегата №11, турбоагрегатов №2,4. Сейчас главная задача для энергетиков — провести технологические работы по графику, обеспечить своевременную поставку материалов и запасных частей, - проинформировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на ремонт Петропавловской ТЭЦ-2 потратят более 17 млрд тенге.