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    15:35, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Котлы ремонтируют на Петропавловской ТЭЦ-2

    ремонт
    Фото: кадр из видео

    На Петропавловской ТЭЦ-2 перед новым отопительным сезоном проводят плановый ремонт генерирующего оборудования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», основной объем работ запланировали на межотопительный период, когда ТЭЦ-2 не несет тепловой нагрузки.

    - Сейчас специалисты обеспечивают капитальный ремонт котлоагрегата №1, турбоагрегата №3; текущий ремонт котлоагрегатов №3,4,5,6,7,8,12, турбоагрегата №5. Ведется реконструкция котлоагрегата № 2. Завершился капитальный ремонт котлоагрегата №9, текущий котлоагрегата №11, турбоагрегатов №2,4. Сейчас главная задача для энергетиков — провести технологические работы по графику, обеспечить своевременную поставку материалов и запасных частей, - проинформировали в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что на ремонт Петропавловской ТЭЦ-2 потратят более 17 млрд тенге. 

    Теги:
    Отопительный сезон Петропавловск СКО Ремонт ТЭЦ
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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