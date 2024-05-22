17,6 млрд тенге потратят на ремонт Петропавловской ТЭЦ-2

В акимате Северо-Казахстанской области обсудили итоги прошедшего отопительного сезона и подготовку к предстоящему, передает корреспондент агентства Kazinform.

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жанат Садвокасов сообщил, что отопительный сезон прошел в штатном режиме. Но технологических нарушений на теплосетях произошло 178, что на 20 больше, чем в предыдущий зимний период. На Петропавловской ТЭЦ-2 зарегистрировали 41 нарушение, на 15 меньше.

Жаловались жители райцентров Булаево, Малютка и села Петерфельд на низкий температурный режим в те дни, когда температура воздуха опускалась до минус 30-40 градусов.

— По поручению Премьер-министра РК Олжаса Бектенова необходимо обеспечить полную готовность всей инженерной инфраструктуры и объектов ЖКХ до 15 сентября. Сформирован и утвержден оперативный штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона и план его работы. На Петропавловской ТЭЦ-2 подготовка ведется по графику. АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на ремонтные работы направит 17,6 млрд тенге. Будет проведен капитальный ремонт двух котлоагрегатов, двух турбоагрегатов, реконструкция котлоагрегата № 2 и турбоагрегата № 1, ремонт дымовой трубы № 2, строительство дымовой трубы № 1, — сообщил Ж.Садвокасов.

АО «Северо-Казахстанская РЭК» выделит 3,3 млрд тенге на ремонт и реконструкцию 402,6 км сетей электроснабжения и 54 подстанций, ТОО «Кокшетау Энерго» — 1,8 млрд тенге на ремонт 1 070 км сетей электроснабжения и 186 подстанций. ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» — 1,4 млрд тенге на ремонт и реконструкцию семи км тепловых сетей.

— В прошлом году началось строительство двух тепломагистралей: № 5 в микрорайоне «Орман» с переподключением поселка Борки и № 15 по улице Промышленная-Жукова. На эти цели из республиканского бюджета выделено 2,4 млрд тенге. Проект двухгодичный, в этом году планируется завершить его до начала отопительного сезона, — добавил Ж.Садвокасов.

Ранее представители департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Северо-Казахстанской области проверили ход ремонтов и подготовку к осенне-зимнему периоду на Петропавловской ТЭЦ-2.