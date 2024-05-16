Ремонт на Петропавловской ТЭЦ продлили до конца мая

Представители департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Северо-Казахстанской области проверили ход ремонтов и подготовку к осенне-зимнему периоду на Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», передает агентство Kazinform.

Так, запланировано проведение капитальных ремонтов на котлоагрегатах № 1 и 9, на турбоагрегатах № 3 и 6, завершение строительства (восстановление) дымовой трубы № 1, а также проведение реконструкции котлоагрегата № 2 и турбоагрегата № 1. По остальному основному и вспомогательному оборудованию запланировано проведение текущих ремонтов.

— На Петропавловской ТЭЦ завершены текущие ремонты на турбоагрегатах № 2 и 4. Проводятся капитальные ремонты по котлоагрегату № 9 и по турбоагрегату № 3. В связи с большим объемом срок завершения ремонта по котлоагрегату № 9 продлен до 25 мая этого года, — говорится в сообщении.

В рамках этой кампании запланированы капитальные ремонты на нескольких оборудованиях, включая котлоагрегаты и турбоагрегаты, а также строительство дымовой трубы. Работы ведутся при участии подрядной организации ТОО «САЭМ-Петропавловск», с участием 96 человек в две смены.