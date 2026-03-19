    21:52, 18 Март 2026 | GMT +5

    Котельную в Усть-Каменогорске оштрафовали за превышение выбросов

    В Усть-Каменогорске во время неблагоприятных метеорологических условий выявили серьёзные превышения выбросов на одной из городских котельных — предприятие привлечено к ответственности, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

    Речь идёт о котельной № 2 АО «Шығыс Жылу». Нарушения зафиксированы в ходе внеплановой проверки, которую провёл департамент экологии Восточно-Казахстанской области.

    По данным специалистов, в период НМУ на источниках выбросов были проведены контрольные замеры.

    — По итогам проверки выявлено превышение нормативов по оксиду углерода в четыре раза. Это указывает на то, что пылегазоулавливающее оборудование не обеспечивает необходимый уровень очистки дымовых газов, — сообщили в департаменте экологии ВКО.

    В ведомстве отмечают, что в условиях НМУ предприятия обязаны снижать нагрузку на окружающую среду. Несоблюдение этих требований рассматривается как нарушение условий экологического разрешения.

    По результатам проверки котельная привлечена к административной ответственности.

    — На предприятие наложен штраф в размере порядка 3,5 миллиона тенге. Также выдано предписание об устранении выявленных нарушений, — уточнили в департаменте.

    Как подчёркивают специалисты, контроль за выбросами в периоды НМУ усиливается, поскольку именно в это время загрязняющие вещества накапливаются в приземном слое воздуха и могут оказывать наиболее заметное влияние на качество атмосферы.

    Ранее Kazinform рассказывал, из чего состоит смог Алматы: международные ученые провели исследование частиц воздуха.

    Руслан Мухамедьяров
