Котельную в Усть-Каменогорске оштрафовали за превышение выбросов

Речь идёт о котельной № 2 АО «Шығыс Жылу». Нарушения зафиксированы в ходе внеплановой проверки, которую провёл департамент экологии Восточно-Казахстанской области.

По данным специалистов, в период НМУ на источниках выбросов были проведены контрольные замеры.

— По итогам проверки выявлено превышение нормативов по оксиду углерода в четыре раза. Это указывает на то, что пылегазоулавливающее оборудование не обеспечивает необходимый уровень очистки дымовых газов, — сообщили в департаменте экологии ВКО.

В ведомстве отмечают, что в условиях НМУ предприятия обязаны снижать нагрузку на окружающую среду. Несоблюдение этих требований рассматривается как нарушение условий экологического разрешения.

По результатам проверки котельная привлечена к административной ответственности.

— На предприятие наложен штраф в размере порядка 3,5 миллиона тенге. Также выдано предписание об устранении выявленных нарушений, — уточнили в департаменте.

Как подчёркивают специалисты, контроль за выбросами в периоды НМУ усиливается, поскольку именно в это время загрязняющие вещества накапливаются в приземном слое воздуха и могут оказывать наиболее заметное влияние на качество атмосферы.

