Костанайским аграриям не доплатили субсидий на 16 млрд тенге

Приближение посевной кампании костанайские фермеры ждут с тревогой. Одним из острых вопросов является субсидирование, которое в прошлый раз не было исполнено полностью, из-за чего аграрии столкнулись с проблемами неисполнения государственной поддержки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вопросы по задолженности обсуждали во время отраслевого совета АПК Палаты предпринимателей Костанайской области. Многих фермеров интересовал вопрос, как формируется бюджетный запрос, потому что при обращении, представители управления сельского хозяйства все время ссылаются на отсутствие средств.

- Уже в октябре мы направили в министерство письмо с просьбой выделить дополнительно 4 млрд тенге, но, к сожалению, деньги не поступили. Мы будем закрывать долги по инвестсубсидиям за 2023 год в 2024 году. Уже направили бюджетную заявку на 10,5 млрд тенге дополнительных средств, – пояснила главный специалист управления Мадина Нургазина.

На запрос корреспондента агентства Kazinform, в Минсельхозе ответили, что на Костанайскую область в 2023 году выделено 45,2 млрд тенге, в том числе на растениеводство – 16,3 млрд тенге (из них 5,5 млрд тенге, выделенные из резерва Правительства), на животноводство – 7,2 млрд тенге; на переработку сельхозпродукции – 1,2 млрд тенге; на финансовые инструменты – 20,6 млрд тенге. Дополнительно выделенные средства позволили нивелировать потери фермеров, вызванные неблагоприятными погодными условиями 2023 года и повысить финансовую устойчивость перед посевной кампанией текущего года. При этом дополнительная потребность сельхозтоваропроизводителей в субсидиях будет рассмотрена Министерством сельского хозяйства совместно с акиматом Костанайской области в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан в текущем году.

Проблема в задолженности перед фермерами (сумма которой за 2022-2023 составляет 16 млрд тенге), возникла из-за несистемной работы Минсельхоза и областного управления сельского хозяйства. Это частая смена информационных систем субсидирования АПК, их работа в тестовом режиме и изменения нормативов. К примеру, заявки 2022 года были заново поданы в 2023 году и часть из них еще до сих пор не рассмотрены. На текущий момент проверяются заявки, поданные в августе 2023 года по пестицидам. Исходя из правил субсидирования заявки с мотивированным отказом за 2022 год, поданные в 2023 году, после корректировки подать снова в текущем 2024 году нельзя. Соответственно, аграрии снова стали заложниками недоработанной платформы, заказчиком которой является МСХ, с одной стороны и несвоевременностью рассмотрения заявок со стороны УСХ, с другой стороны. У фермера не осталось времени для корректировки и подачи заявки до первого декабря 2023 года.

- Переход заявок из программы «Qoldau» на Godagro.kz обернулся массой проблем, фермеры смогли подавать заявки 2022 года по факту где-то в августе-сентябре, и они подавались совместно с заявками 2023 года. Аграриев беспокоит, вошли ли в сумму долга эти заявки. Согласно действующим правилам, если заявки 2022 года не будут одобрены из-за имеющихся ошибок, то фермеры не могут подать их заново, а, значит, автоматически лишаются господдержки, - рассказала представитель Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Светлана Михайленко.

На вопрос касательно смены платформы в Минсельхозе пояснили, что действующая ранее платформа «Qoldau.kz» оказывала государственные услуги в сфере субсидирования на платной основе, причем данная плата могла быть изменена в одностороннем порядке, что вызывало недовольство и критику со стороны сельхозтоваропроизводителей.

- В этой связи по поручению Главы государства в целях оптимизации механизма оказания государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей была внедрена Государственная информационная система субсидирования «Gosagro.kz», функционал которой оказывается в электронном формате, на бесплатной основе. Там уже реализованы интеграции с информационными системами, что позволяет в автоматическом режиме подтягивать данные по ИИН (ФИО, номер удостоверения личности, зарегистрированные земельные участки), а также с сервисом ЭСФ по сверке электронных счет фактур, невозможностью дальнейшего их отзыва либо повторного использования. В настоящее время ГИСС полностью соответствует условиям правил субсидирования, – заявили в ведомстве.

Еще одной проблемой здесь является сложность заполнения самой заявки. В качестве примера, были приведены случаи, когда в субсидировании отказывали по причине отсутствия пашни согласно форме №22 земельного баланса, а по факту - отсутствие своевременной корректировки земельного баланса со стороны отдела земельных отношений районов, так как фермер формирует севооборот на основании правоустанавливающих документов на земельные участки со всеми изменениями. В итоге получает отказ и лишается господдержки.

- Малозначительные на наш взгляд погрешности, например, тысячные после запятой, в расчетах нормативов причитающихся субсидий по пестицидам и семенам, тоже являются мотивированным отказом, из-за того, что в программе прописаны некорректные формулы, которые требуется дорабатывать вручную, при этом погрешности в тысячных долях не исключены, - отмечает Светлана Михайленко.

Фермеры говорят, что заявка должна быть простой и понятной в заполнении.

Что касается планов на этого год, то формирование бюджета уже подходит к концу. Главный специалист управления сельского хозяйства области Кайрат Исмаилов пояснил, что с 2023 года с принятием нового бюджета в базу сразу передали трансферты за трехлетний период. Формирование бюджета по программам на 2024 год идет так: по итогам 2023 года проводится анализ в разрезе реализованных программ субсидирования. Видно, какую программу и как освоили, выделяется сумма на год с учетом освоения и долгов 2023 года. Однако ситуацию усугубляют постоянно растущие долги.

- Если в 2022 году мы видели списки по субсидированию на один вид услуг, то в 2024 году на всех платформах внедрили остальные виды субсидирования. Это и вскрыло проблему недофинансирования в целом, - отмечает Кайрат Исмаилов.

Для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки, участники инициировали несколько предложений, в том числе дать возможность переключить получение субсидий на финансовые институты, которые напрямую смогут отрабатывать этот вопрос с Минсельхозом, ввести дополнительную функцию по корректировке заявки в режиме сохранения очереди. Также было предложено убрать сроки по рассмотрению заявок до полного их исполнения или сравнять со сроками подачи заявок по инвестсубсидиям в течение трех лет.