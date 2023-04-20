Костанайские сельхозтоваропроизводители озвучили предложения по субсидированию жилья на селе

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Аграрии Костанайской области внесли свои предложения в правила субсидирования жилья на селе. Их аграрии озвучили на совместном заседании комитетов по вопросам строительства и АПК на площадке Палаты предпринимателей Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее МИИР РК разработало правила субсидирования затрат работодателей, построивших арендное жилище на селе, поселке либо сельском округе. При этом, согласно правилам, не подлежат включению в списки сельские территории, находящихся в непосредственной близости с областными центрами, моно и малыми городами или входящие в состав агломераций, функциональных городских районов.

При этом также нужно еще разработать и утвердить проектно-сметную документацию, а для получения земельного участка под строительство разыграть конкурсные процедуры. Хотя конкуренции и желающих строить жилье на селе, как отмечают аграрии, сейчас попросту нет.

Директор ТОО «Турар» Кайрат Оспанов, основываясь на своем опыте строительства жилья для работников, внес ряд предложений, чтобы упростить процедуру получения субсидий за построенное жилье.

«Разработка ПСД очень затратна. В целом необходимо потратить около 2,5 млн тенге. И это только, чтобы разработать ее на один дом. А если строить их несколько, то эта сумма соответственно увеличивается в разы. И это помимо основных затрат на само строительство. Поэтому предлагаю за основу при строительстве брать типовой эскиз, который будет применен ко всем домам»,- отметил он.

Также К.Оспанов обратил внимание на слишком низкую сумму оценки квадратного жилья на селе, предложив стоимость за квадратный метр с озвученных МИИР РК 100 тысяч тенге за квадратный метр повысить до 300 тысяч тенге.

Руководители сельхозпредприятий поддержали эти предложения и подчеркнули, что жилищный вопрос на селе стоит остро, так же как и кадровый. И если не приступить к его решению оперативно, в ближайшем будущем на селе некому будет работать, так как молодежь не хочет ехать жить в деревни по причине отсутствия комфортного жилья и развитой инфраструктуры.

Ряд вопросов и предложений, озвученных на заседании, планируется направить в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, а также депутатам Мажилиса и Сената Парламента РК, для внесения изменений в правила субсидирования жилья на селе.