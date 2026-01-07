Костанайская область выходит в лидеры цифровой трансформации Казахстана

Костанайская область постепенно становится одним из лидеров в цифровой трансформации страны. Здесь внедряются решения в агропромышленном комплексе, промышленности, здравоохранении, образовании и сфере связи, которые напрямую влияют на качество жизни людей. Эти практические результаты обсудили за круглым столом «Цифровое государство: региональный аспект» находящиеся в регионе депутаты Мажилиса, члены фракции партии «AMANAT» Альберт Рау, Екатерина Смышляева и Еркин Абил.

Фото: Мажилис

Открывая дискуссию, заместитель Председателя Мажилиса Альберт Рау обратил внимание на то, что Казахстан сегодня занимает лидирующие позиции в мире по уровню цифровизации.

— Цифровизация сегодня — это не эксперимент и не ведомственный проект, а стратегический государственный курс. В прошлом году Мажилис принял закон об искусственном интеллекте, который заложил основы ответственного и безопасного использования ИИ-технологий. Параллельно завершается работа над Цифровым кодексом, систематизирующим нормы в сфере данных, цифровых платформ, сервисов и «умных регионов». Как сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем программном интервью, Казахстан должен стать цифровой державой, поскольку в новой технологической эпохе это вопрос нашего общего выживания. Поэтому Президент и объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта, — отметил вице-спикер Мажилиса.

В Костанайской области цифровая трансформация уже имеет конкретные измеримые результаты. В агропромышленном комплексе региона функционируют 238 цифровых ферм в растениеводстве, применяются элементы точного земледелия и мониторинга, а на производствах используется 49 промышленных роботов, что снижает издержки и повышает эффективность работы. Эти решения формируют новую технологическую базу региональной экономики.

Отдельный акцент был сделан на цифровизации здравоохранения. В области реализуется полномасштабный проект PACS-системы с использованием искусственного интеллекта, охватывающий 18 медицинских организаций областного и городского уровня. Он позволяет проводить цифровое выявление онкологических заболеваний, туберкулеза и пневмоний на ранних стадиях. Комплексная медицинская информационная система внедрена в 100 процентах медицинских учреждений региона, а все прикрепленное население имеет электронные паспорта здоровья.

Фото: Мажилис

В рамках поездки депутаты также посетили городскую поликлинику, где на практике ознакомились с работой цифровых инструментов. Здесь используется социальный кошелек для лекарственного обеспечения, позволяющий получать препараты по электронным ваучерам без бумажных рецептов. Внедрена биометрическая идентификация пациентов (Face-ID), которая ускоряет прием и служит дополнительным механизмом борьбы с приписками и искажением данных. Кроме того, в медицинской информационной системе применяется интеллектуальный помощник Alima — модуль искусственного интеллекта, выступающий цифровым ассистентом врача и помогающий выстраивать маршрут пациента, снижать рутинную нагрузку и повышать качество медицинских решений.

Как отметила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, ключевая задача государства — сделать так, чтобы эффект от цифровизации ощущался в каждом городе и каждом селе.

— Мы сознательно смотрим не показательные объекты, а обычные городские поликлиники и небольшие моногорода. Именно здесь видно, как цифровые решения реально работают, где они упрощают жизнь врачей и пациентов, а где требуют донастройки. В Цифровом кодексе мы закладываем модель «умных регионов», в которой не будет навязывания универсальных шаблонов — каждый город сам формирует свою цифровую экосистему, исходя из потребностей жителей, — подчеркнула она.

Важной частью цифровой трансформации остается развитие связи и интернета. В рамках реализации предвыборной программы «Вместе с народом!» партии «AMANAT» в области ведется работа по обеспечению доступа к связи в сельской местности. Уже введены в эксплуатацию антенно-мачтовые сооружения (АМС) в 44 населенных пунктах. В нынешнем году планируется начать строительство АМС еще в 51 селе, что позволит обеспечить все села области мобильным интернетом 4G. Кроме того, достигнута договоренность о прокладке волоконно-оптических линий связи сразу в 300 селах региона с общим объемом инвестиций 22,9 млрд тенге, что качественно повысит скорость и стабильность интернета.

Фото: Мажилис

Депутаты также подчеркнули, что именно по инициативе фракции партии «AMANAT» последовательно продвигается дебюрократизация государственных услуг. Сегодня удостоверение личности и другие документы можно предъявлять в цифровом формате через мобильные приложения, сокращается количество справок и личных визитов в госорганы, расширяется принцип «одного окна», что делает взаимодействие граждан с государством проще и прозрачнее.

В ходе встреч жители региона поднимали вопросы качества интернета, цифровых сервисов в сельских территориях, подготовки IT-кадров, внедрения телемедицины и технологий «умных» городов. Все предложения были зафиксированы и приняты в дальнейшую проработку.