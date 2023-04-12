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Космос учит нас тому, что нет ничего невозможного – глава Казкосмоса

Автор:  
Сара Кабикызы
12 Апреля 2023, 09:53
Космос учит нас тому, что нет ничего невозможного – глава Казкосмоса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 12 апреля 1961 года человечество совершило исторический шаг в космическое пространство. День полета в космос первого человека Юрия Гагарина отмечают во всём мире. Казахстану, с земли которого был проложен первый путь в космос, пожалуй, самой судьбой предписано быть космической страной. В этот знаменательный день корреспондент МИА «Казинформ» взяла интервью у председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Баубека Оралмагамбетова.

Баубек Жеткергенович, если говорить масштабно, что представляет сегодня космическая инфраструктура Казахстана, можем ли говорить, что у нас есть космическая отрасль?

– Развитие космической деятельности страны ведется по пяти направлениям взаимоувязанным, взаимозависимым и последовательно развивающимся. Именно этот процесс комплексной космической деятельности, устойчивое развитие всех направлений дает право говорить о системе космической отрасли страны.

Первое: это научные космические исследования: фундаментальные и прикладные. Надо отметить, что казахстанский космос начался с науки. Это фундаментальные исследования, которые проводят Астрофизический институт, Институт ионосферы. Сюда входят исследования дальнего и ближнего космоса, солнечно-земных связей, в рамках которых осуществляется мониторинг уникальных космологических объектов Вселенной, решаются задачи моделирования больших астрономических систем, создается система диагностики и прогноза состояния околоземного космического пространства.

Также нашими организациями ведутся исследования прикладного характера такие, как разработка спутниковых технологий, создание приборов и развитие систем наблюдения за околоземным космическим пространством. Эти критические технологии, направленные на увеличение казахстанского содержания в спутникостроении, развитие компетенций навыков и компетенции наших инженеров.


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Второе – это производство космической техники. Это создание космических аппаратов с учетом внедрения прикладных научных разработок. У нас есть основная инфраструктура – 30 марта 2023 года в промышленную эксплуатацию был сдан сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов (СбИК КА), расположенный на территории Национального космического центра в Астане. СбИК предназначен для проектирования, изготовления, сборки и испытания спутников массой от 100 кг до 6 тонн. В комплексе имеются 5 производственных и 6 испытательных участков, 3 лаборатории.

Работа комплекса, включая как раз компетенцию специалистов, сертифицирован международным партнёром компанией Airbus, что позволит в дальнейшем привлекать международные заказы.

Насколько казахстанские специалисты готовы эксплуатировать этот уникальный космический комплекс?

– Все компетенции для эксплуатации такого высокотехнологичного комплекса у нас имеются. Наши инженеры прошли обучение на европейских производственных площадках по принципу «плечо к плечу» с английскими и французскими инженерами. В результате, совместной командой во главе с нашими инженерами, был реализован проект по созданию космической системы технологического назначения «KazSTSat», где разработано 5 новых технологий. «KazSTSat» был запущен 3 декабря 2018 года и успешно эксплуатируется больше 4 лет при заявленном сроке в 1 год. Данный спутник уже пятый год находится на орбите и мы рассчитываем, что он отработает не менее 7 лет.

В этом году планируется заказ на проектирование группировки спутников ДЗЗ среднего разрешения KazEOSat-MR, которая будет состоять из не менее чем трёх космических аппаратов, с применением ранее полученных казахстанскими инженерами опыта и технологий в рамках создания технологического спутника «KazSTSat».

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На сегодняшний день мы можем сказать, что на СбИКе сможем обеспечить 100% казахстанское содержание при сборке и испытании спутников. По проектированию спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) мы готовы на 50%, а при спутниках телекоммуникационных, в части проектирования, не более 10%.

Третье направление – пусковые услуги. Казахстан является обладателем первого и крупнейшего космодрома в мире, это космодром «Байконур», который находится в аренде Российской Федерации до 2050 года. Несмотря на арендные отношения, Казахстан обладает космическим ракетным комплексом «Зенит», который выведен из аренды в 2018 году с целью дальнейшей модернизации в рамках реализации совместного с РФ проекта «Байтерек», по условиям которого казахстанская сторона отвечает за модернизацию наземного старта, а российская сторона – за создание экологически безопасной ракеты-носителя семейства «Союз-5».

Уже сегодня, в процессе реализации проекта «Байтерек», казахстанские технические специалисты повышают компетенции при работе с конструкторской документацией, в работе по эксплуатации и содержанию в работоспособном состоянии космического ракетного комплекса «Зенит», который полностью обслуживается нашими специалистами.

Четвертое направление – это эксплуатация космических аппаратов и наземных комплексов управления. Речь идёт о работе трёх спутниковых системах Казахстана, состоящих из 5 космических аппаратов. Это спутники связи и вещания Kazsat-2, Kazsat-3 и наземные комплексы управления – центры космической связи «Акколь» и «Коктерек». Успешную эксплуатацию космической системы связи Kazsat ведет АО «Республиканский центр космической связи».

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АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» обеспечивает работу двух спутников ДЗЗ «KazEOSat-1» и «KazsEOSat-2», а ТОО «Ghalam» – ведёт штатную эксплуатацию спутника технологического назначения KazSTSat. Все эти аппараты были созданы при участии казахстанских инженеров-конструкторов.

Пятое направление – сервисы на основе космических технологий.

Баубек Жеткергенович, сервисы – это предоставление услуг. О каком экономическом эффекте космических технологий можно сегодня сказать?

– Например, предоставление услуг космической связи. Наши спутники связи Kazsat-2 и Kazsat-3 на 100 % обеспечивают потребности Казахстана в услугах связи, телерадиовещания. Здесь не только значительный вклад в экономику страны, но и информационная независимость государства. Также Республиканскому центру космической связи поставлена задача обеспечить интернетом отдалённые села, там, где невозможно доставить связь наземными линиями связи. В прошлом году проект был реализован в 10 сёлах, в этом году предстоит обеспечить интернетом ещё 176 сёл в регионах Казахстана.

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Казахстанские спутники ДЗЗ осуществляют космическую съёмку, что даёт объективный мониторинг всех изменений природного и антропогенного характера. Компанией «Қазақстан Ғарыш Сапары уже созданы и функционируют около 40 геосервисов для отраслевых государственных органов.

Применение этих технологий в нашей стране тоже эволюционировало. Например, если на первом этапе предоставляли только космо-снимки, то на втором этапе давали анализ, интерпретацию космических снимков, а сейчас, на третьем этапе, идёт привязка к бизнес-процессам госорганов, вплоть до оказания государственных услуг на портале. Ярким примером является платформа для недропользователей www.minerals.gov.kz, где недропользователи могут подавать заявки на получение лицензии на добычу и разведку твёрдых полезных ископаемых.

В последующем такой подход может быть использован для других отраслей, с полной оцифровкой данных и привязкой к бизнес-процессам государственных органов.

Ещё один пример платформа «JerInSpectr», предназначенная для мониторинга рационального использования земель для проведения профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) с применением данных ДЗЗ.

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Здесь еще добавлю про коммерциализацию научных проектов – разработки информационных космических технологий сотрудников предприятий Казкосмоса. Это система экстренных вызовов при авариях и катастрофах (ЭВАК), система навигации «Транзит» с электронными пломбами на большегрузных автомобилях, которая ещё отрабатывается. То есть, космические технологии – это хороший вклад в экономику страны.

Люди, которые работают в космической сфере. Какие они, по Вашему мнению?

– У нас в трудовых коллективах Казкосмоса много молодых инженеров, учёных, которые занимаются вопросами совершенствования управления спутниками, разработкой космической техники, сложными задачами по внедрению космических технологий в разные отрасли экономики.

Наша космическая отрасль – это, повторюсь, взаимоувязанная, взаимоподдерживающая экосистема, в основе которой находятся люди и их компетенции. Это люди, которые всегда готовы к новым открытиям и которые неустанно повышают свои знания и опыт для решения сложных задач.

Мечтали ли Вы стать космонавтом?

– Я мечтал стать инженером-конструктором, и мне посчастливилось получить эту профессию и поработать инженером-конструктором. Среди главных задач как руководителя Казкосмоса – сохранение и увеличение наших космических группировок: спутников ДЗЗ, связи и вещания. И сделать это на основе собственных технологий, с участием наших казахстанских специалистов. Также наращивание сервисов на базе космических технологий.

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Сегодняшний День космонавтики – это праздник людей, которые верят и знают, что человек может сотворить невозможное. Хотел бы поздравить с профессиональным праздником всех коллег по космическому цеху в нашей стране и за рубежом, наших ученых, инженеров, гордость нашей страны – космонавтов Токтара Аубакирова, Талгата Мусабаева, Айдына Аимбетова. И пожелать всем благополучия и новых достижений во имя мирного космоса.

Спасибо за интервью, с праздником Вас!


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