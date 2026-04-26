РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:25, 26 Апрель 2026 | GMT +5

    Франция выделила космос в число ключевых военных направлений

    Париж направляет более €10 млрд на развитие космической обороны в рамках закона о военном планировании. Об этом сообщил начальник штаба ВКС Франции Жером Белланже, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    звезды
    Фото: freepik.com

    Космос — одно из ключевых направлений военной стратегии Франции, и на укрепление обороны в этой сфере выделяются значительные ресурсы. Об этом в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche сообщил начальник штаба Воздушно-космических сил (ВКС) Франции генерал Жером Белланже.

    — Космос представляет собой ключевое военное направление, что объясняет, почему Франция выделяет на него более €10 млрд согласно закону о военном планировании на 2024–2030 годы, — сказал он.

    Этот закон предусматривает выделение €36 млрд из госбюджета на военные расходы.

    По мнению генерала, «любая современная война начинается в космосе».

    — В некоторых регионах, в частности на Ближнем и Среднем Востоке, помехи, связанные с использованием беспилотников, уже препятствуют использованию спутниковых данных, — указал Белланже.

    Ранее на парламентских слушаниях генерал заявил, что война в космосе уже началась и этой отрасли необходимо уделять пристальное внимание.

    Напомним, Франция планирует увеличить оборонный бюджет до 76,3 млрд евро к 2030 году.

    Теги:
    Франция Освоение космоса Мировые новости Космос
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают