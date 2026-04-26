Франция выделила космос в число ключевых военных направлений
Париж направляет более €10 млрд на развитие космической обороны в рамках закона о военном планировании. Об этом сообщил начальник штаба ВКС Франции Жером Белланже, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Космос — одно из ключевых направлений военной стратегии Франции, и на укрепление обороны в этой сфере выделяются значительные ресурсы. Об этом в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche сообщил начальник штаба Воздушно-космических сил (ВКС) Франции генерал Жером Белланже.
— Космос представляет собой ключевое военное направление, что объясняет, почему Франция выделяет на него более €10 млрд согласно закону о военном планировании на 2024–2030 годы, — сказал он.
Этот закон предусматривает выделение €36 млрд из госбюджета на военные расходы.
По мнению генерала, «любая современная война начинается в космосе».
— В некоторых регионах, в частности на Ближнем и Среднем Востоке, помехи, связанные с использованием беспилотников, уже препятствуют использованию спутниковых данных, — указал Белланже.
Ранее на парламентских слушаниях генерал заявил, что война в космосе уже началась и этой отрасли необходимо уделять пристальное внимание.
Напомним, Франция планирует увеличить оборонный бюджет до 76,3 млрд евро к 2030 году.