Космический эксперимент Китая: на орбите вылупилась первая бабочка

Это событие позволило ученым получить важные данные о способности земных организмов выживать и развиваться в условиях микрогравитации.

Куколка была размещена в компактном экспериментальном экосистемном модуле, созданном специалистами университета. Устройство было выведено на орбиту с помощью ракеты-носителя Kuaizhou-11 Y8.

Появившаяся бабочка перемещалась внутри капсулы, садилась на листья растений и двигала крыльями, демонстрируя адаптацию к невесомости. Телеметрические данные подтвердили, что внутри герметичного модуля поддерживались стабильные показатели давления, температуры и влажности.

По словам ученых, микрогравитация существенно усложняет функционирование замкнутых экосистем: поведение жидкостей меняется, а транспорт питательных веществ становится менее эффективным. Тем не менее команде удалось решить ряд инженерных задач, включая проблему окисления магниевого сплава при повышенной влажности.

Главный конструктор Се Гэнсинь отметил, что разработанная легкая и прочная конструкция массой 8,3 кг обеспечивает надежную защиту миниатюрной экосистемы. Она воспроизводит основные природные циклы Земли и включает растения, которые вырабатывают кислород и потенциально могут служить источником пищи.

По его словам, появление бабочки в космосе — это не просто биологический эксперимент, а важное подтверждение возможности длительной работы сложных систем жизнеобеспечения на орбите.

