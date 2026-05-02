Космический алкоголь: саке с МКС ушло с молотка почти за 600 тысяч евро

Японский бренд Dassai провел уникальный эксперимент на МКС. Саке, сваренное в космосе, ушло с аукциона за 590 тысяч евро, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

На борт Международной космической станции был отправлен специальный аппарат вместе с ингредиентами для приготовления саке. В условиях невесомости удалось произвести всего 116 мл напитка.

Основная часть (100 мл) была выставлена на аукцион в Японии, где лот продали за 110 млн иен (примерно 590 тысяч евро). Оставшиеся 16 мл компания планирует использовать для дегустаций и исследовательских целей.

В Dassai сообщили, что космическое саке отличается ярко выраженной кислотностью, а также сбалансированным и насыщенным вкусом.

Проект рассматривается как первый шаг к более амбициозной цели. К 2050 году компания намерена наладить производство саке уже на Луне.

Напомним, 30 апреля 2026 года в 23 часа по времени Астаны с космического ракетного комплекса «Байтерек» была запущена ракета «Союз-5» («Сункар»).