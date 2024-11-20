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    00:29, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Кортеж из роддома попал на штрафстоянку в Алматинской области

    Суд города Конаев вынес решение по делу водителей кортежа, грубо нарушивших правила дорожного движения на трассе Алматы-Оскемен, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кортеж попал на штрафстоянку
    Фото: кадр из видео

    В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, где несколько автомобилей кортежа блокировали путь другим участникам движения, создавая препятствия и вызывая недовольство водителей.

    Как выяснилось позже, кортеж следовал из родильного дома города Конаев в поселок Арна.

    – Один из участников кортежа получил пять суток административного ареста, трое других – одни сутки. Все четверо лишены водительских прав сроком на один год. Еще двое участников отделались штрафами, – отметили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

    Ранее в полиции сообщили, что автомобили кортежа задержаны и водворены на штрафстоянку, а их владельцы наказаны за грубое нарушение правил дорожного движения, использование подложных или государственных номерных знаков и отсутствие обязательного страхового полиса.

    Ранее мы сообщали о гибели 4 человек в ДТП в Туркестанской области.

    Напомним, число казахстанцев, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в 2024 году, показывает взрывной рост — их число увеличилось почти в два раза. Аналитический обозреватель агентства Kazinform Владимир Курятов изучил данные за 10 месяцев этого года, а также провел параллели между ростом автопарка страны и статистикой по ДТП.

    Теги:
    МВД РК ДТП Полиция Видео Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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