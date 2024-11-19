4 человека погибли в ДТП в Туркестанской области

На трассе «Жетысай — Жибек Жолы» в Туркестанской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате столкновения автомобиля марки «ВАЗ» с грузовой автомашиной «Вольво» на месте ДТП скончались водитель и трое пассажиров легкового автотранспорта.

По данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств.

Полицейские призывают водителей и пассажиров строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах области.

Ранее мы сообщали, что в Карагандинской области в результате ДТП скончались 7 человек, в их числе — двое детей.