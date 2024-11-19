12:57, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5
4 человека погибли в ДТП в Туркестанской области
Трагедия произошла на трассе «Жетысай — Жибек Жолы», передает агентство Kazinform со ссылкой на областной ДП.
На трассе «Жетысай — Жибек Жолы» в Туркестанской области произошло дорожно-транспортное происшествие.
В результате столкновения автомобиля марки «ВАЗ» с грузовой автомашиной «Вольво» на месте ДТП скончались водитель и трое пассажиров легкового автотранспорта.
По данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств.
Полицейские призывают водителей и пассажиров строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах области.
Ранее мы сообщали, что в Карагандинской области в результате ДТП скончались 7 человек, в их числе — двое детей.