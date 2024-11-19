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    12:57, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    4 человека погибли в ДТП в Туркестанской области

    Трагедия произошла на трассе «Жетысай — Жибек Жолы», передает агентство Kazinform со ссылкой на областной ДП.

    4 человека погибли в ДТП в Туркестанской области
    Фото: скрин с видео

    На трассе «Жетысай — Жибек Жолы» в Туркестанской области произошло дорожно-транспортное происшествие. 

    В результате столкновения автомобиля марки «ВАЗ» с грузовой автомашиной «Вольво» на месте ДТП скончались водитель и трое пассажиров легкового автотранспорта.

    По данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств.

    Полицейские призывают водителей и пассажиров строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах области.

    Ранее мы сообщали, что в Карагандинской области в результате ДТП скончались 7 человек, в их числе — двое детей.

    Теги:
    Дороги ДТП Туркестанская область Регионы Казахстана Полиция Происшествия Авария
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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