РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:15, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Коррупцию среди высшего военного руководства расследуют в Китае

    Власти КНР инициировали расследование в отношении двух высокопоставленных военачальников, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Министерство обороны КНР.  

    Расследование в отношении высшего военного руководства начато в Китае
    Фото: Министерство обороны КНР

    Речь идет о члене Политбюро ЦК КПК, зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) Чжан Юся, и начальнике Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли.

    Официальной причиной расследования названы «серьезные нарушения партийной дисциплины и закона». В китайской политической практике эта формулировка традиционно указывает на подозрения в коррупции. Решение о начале следственных действий было принято непосредственно Центральным комитетом Компартии Китая.

    Издание Народно-освободительной армии Китая «Цзефанцзюнь бао» опубликовало редакционную статью, подтверждающую решимость Пекина довести «войну с коррупцией в вооруженных силах» до конца.

    В публикации подчеркивается, что действия фигурантов дела подорвали систему ответственности председателя ЦВС, нанесли ущерб идейно-политическому единству и авторитету армейского руководства, а также негативно сказались на боеспособности и «политической экологии» войск.

    Ранее мы писали, что бывшего главу крупной компании казнили в Китае.

    Теги:
    Военные Китай Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
    Сейчас читают