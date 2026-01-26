Коррупцию среди высшего военного руководства расследуют в Китае
Власти КНР инициировали расследование в отношении двух высокопоставленных военачальников, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Министерство обороны КНР.
Речь идет о члене Политбюро ЦК КПК, зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) Чжан Юся, и начальнике Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли.
Официальной причиной расследования названы «серьезные нарушения партийной дисциплины и закона». В китайской политической практике эта формулировка традиционно указывает на подозрения в коррупции. Решение о начале следственных действий было принято непосредственно Центральным комитетом Компартии Китая.
Издание Народно-освободительной армии Китая «Цзефанцзюнь бао» опубликовало редакционную статью, подтверждающую решимость Пекина довести «войну с коррупцией в вооруженных силах» до конца.
В публикации подчеркивается, что действия фигурантов дела подорвали систему ответственности председателя ЦВС, нанесли ущерб идейно-политическому единству и авторитету армейского руководства, а также негативно сказались на боеспособности и «политической экологии» войск.
Ранее мы писали, что бывшего главу крупной компании казнили в Китае.