Коррупционный скандал спровоцировал массовые протесты на Филиппинах

В воскресенье, 16 ноября, демонстранты в столице Филиппин потребовали наказать участников коррупционной схемы, которые обвиняются в хищении средств, выделенных государством на инфраструктурные проекты по борьбе с наводнениями на сумму более 500 млрд песо (в пересчете около 7,3 млрд евро).

По оценкам полиции, в акции, организованной влиятельной христианской группой Iglesia ni Cristo приняли участие около 550 000 человек. На плакатах среди прочего были требования «Справедливости!» и «Прозрачности вместо заговора». По данным организаторов, демонстрация стала крупнейшей акцией протеста против коррупционного скандала. Новые протесты запланированы на 17 и 18 ноября.

В коррупционном скандале среди прочего замешаны люди из окружения президента страны Фердинанда Маркоса-младшего. Среди фигурантов также — десятки строительных подрядчиков, государственных чиновников и законодателей, включая двоюродного брата главы государства.

Они обвиняются в подписании фиктивных контрактов вместо осуществления реальных проектов по защите от наводнений либо выполнении работ ненадлежащим образом. Кроме того, сообщается о хищении выделенных средств подрядчиками и получении взяток политиками и чиновниками.

Филиппины особенно сильно подвержены экстремальным погодным явлениям, в том числе наводнениям и тайфунам. На это островное государство ежегодно обрушивается в среднем около 20 тропических циклонов. Один из сильных тайфунов обрушился на Филиппины в начале ноября.