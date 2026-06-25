Коррупционных правонарушений в Алматинской области стало на 75% меньше - акимат

— По итогам первого полугодия в Алматинской области количество зарегистрированных коррупционных правонарушений сократилось на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, если в первом полугодии 2025 года было зарегистрировано 28 коррупционных правонарушений, то за аналогичный период текущего года их число снизилось до 7. Соответствующие данные были озвучены на внеочередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции, — сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Также были рассмотрены вопросы реализации принципа «Закон и порядок» и концепции «Справедливый Казахстан», формирования антикоррупционной культуры и повышения правовой грамотности населения. В мероприятии приняли участие члены комиссии и представители местных исполнительных органов.

Фото: акимат Алматинской области

Аким области Марат Султангазиев остановился на вопросах реализации антикоррупционной политики, формирования в обществе принципов честности и открытости, а также повышения эффективности профилактических мер. Он отметил, что обеспечение законности и правопорядка является одним из приоритетных направлений деятельности государственных органов.

С начала года в регионе проведено 73 встречи, направленные на профилактику коррупции и формирование антикоррупционной культуры, в которых приняли участие около 6 тысяч человек. В ходе анализа были выявлены факты необоснованного завышения цен на товары и закупок сверх необходимого объема в сферах образования и здравоохранения. После вмешательства департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области данные вопросы были пересмотрены, что позволило сэкономить бюджетные средства на миллионы тенге.

Фото: акимат Алматинской области

В акимате отметили, что особое внимание в регионе уделяется формированию антикоррупционной культуры. В рамках государственного социального заказа проведено 27 встреч, организованы специальные конкурсы, созданы муралы и проведены информационно-разъяснительные акции.

Фото: акимат Алматинской области

Также ведется системная информационно-разъяснительная работа по повышению правовой культуры граждан и профилактике правонарушений. В рамках Концепции продвижения идеологии «Закон и порядок» на 2025–2030 годы утвержден областной план мероприятий. В течение года запланировано проведение 42 крупных информационных и профилактических мероприятий. С начала года в средствах массовой информации и социальных сетях опубликовано более 42 тысяч материалов. В целях популяризации принципа «Закон и порядок» на территории области размещены 72 билборда, 24 баннера и 20 LED-экранов, а в жилых комплексах города Конаев распространено около 700 информационных листовок.

Фото: акимат Алматинской области

Кроме того, рассмотрены меры по профилактике коррупции, реализуемые в Илийском районе. С начала года в районе проведено девять мероприятий по повышению правовой грамотности населения, распространено 780 информационных брошюр. По результатам внутреннего анализа, проведенного в отделах предпринимательства, сельского хозяйства, культуры и развития языков, земельных отношений, внутренней политики и занятости, выявлено шесть коррупционных рисков. В настоящее время принимаются конкретные меры по их устранению. Одновременно продолжается информационно-разъяснительная работа среди населения района.

Фото: акимат Алматинской области

Подводя итоги заседания, аким области Марат Султангазиев подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования работы по профилактике коррупции. Перед областными управлениями и акимами городов и районов поставлены конкретные задачи по повышению качества внутренних анализов, обеспечению прозрачности государственных закупок и усилению эффективности мер по предотвращению конфликта интересов.