Сирены прозвучат в Актау: что происходит

В Актау 25 июня состоится плановая проверка готовности системы оповещения населения. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям города, передает Kazinform.

В рамках технических испытаний в 11:00 будут включены электросирены и другие средства звукового оповещения. Системы будут работать в тестовом режиме.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятие носит профилактический характер и проводится для проверки исправности оборудования и готовности системы оповещения к возможным чрезвычайным ситуациям.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым работам.

24 июня в Алматы состоялся тестовый запуск системы оповещения населения Mass Alert.