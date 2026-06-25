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    Сирены прозвучат в Актау: что происходит

    В Актау 25 июня состоится плановая проверка готовности системы оповещения населения. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям города, передает Kazinform.

    Сирены прозвучат в Актау
    Фото: gov.kz

    В рамках технических испытаний в 11:00 будут включены электросирены и другие средства звукового оповещения. Системы будут работать в тестовом режиме.

    В ведомстве подчеркнули, что мероприятие носит профилактический характер и проводится для проверки исправности оборудования и готовности системы оповещения к возможным чрезвычайным ситуациям.

    Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым работам.

    24 июня в  Алматы состоялся тестовый запуск системы оповещения населения Mass Alert.

    ДЧС Актау Происшествия Мангистауская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор