Проверка системы оповещения Mass Alert пройдет в одном из микрорайонов Алматы

Сегодня, 24 июня, в 11:00 в Алматы состоится тестовый запуск системы оповещения населения Mass Alert, передает корреспондент агентства Kazinform.

Техническая проверка будет проводиться в микрорайоне Музтау Медеуского района.

— Мероприятие проводится в плановом порядке, в целях проверки технической готовности системы оповещения и отработки порядка информирования населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, — сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города.

Спасатели просят жителей и гостей мегаполиса сохранять спокойствие и не поддаваться панике — звуковые сигналы и уведомления носят плановый характер.

Отметим, система Mass Аlert работает по технологии Cell Broadcast — сервису, встроенному в программное обеспечение Android и iOS. Система отправляет экстренные push-уведомления на все телефоны, подключенные к базовой станции, обеспечивая мгновенное оповещение без использования SMS.

Напомним, 31 мая 2024 года прошло успешное тестирование для пользователей устройств с операционной системой Android. Сообщалось, что на втором этапе к системе электронного оповещения подключат пользователей устройств c iOS.

Спустя время, 17 октября 2024 года жители Алматы получили «президентское оповещение» — в городе протестировали систему оповещения Mass Alert.