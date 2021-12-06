Коронавирус в мире: новая волна в Великобритании, в Австралии закрыли парламент, омикрон-штамм в Норвегии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Парламент Австралии закрыли после положительного теста на ковид одного из сотрудников. В Великобритании за сутки выявлено рекордное количество заболевших – почти 43 тысяч носителей SARS-CoV-2. В столице Норвегии Осло около 120 человек заразились коронавирусом на предрождественском корпоративе, у некоторых подтвержден омикрон-штамм. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

Парламент Австралии закрыли после положительного теста на ковид одного из сотрудников. Доступ в здание будет разрешен только для сотрудников, не имеющих возможности работать удаленно.

В Осло около 120 человек заразились коронавирусом на предрождественском корпоративе. Согласно анализу проб, примерно у половины инфицированных подозревают штамм «омикрон», однако точно подтвержден он пока только у 13 человек.

Великобритания заявляет о новой волне коронавируса. За сутки выявлено рекордное количество заболевших – почти 43 тысяч носителей SARS-CoV-2. А общее число носителей в стране достигло уже 10 421 104 человек. В сообщении министерства здравоохранения отмечается, что от последствий COVID-19, за последние 24 часа скончались 127 пациентов. В общее число жертв эпидемии достигло 145 551.

Полиция Берлина задержала 58 человек во время акций ковид-диссидентов. Кроме того, пострадали два стража правопорядка и были атакованы несколько журналистов. Ранее власти Берлина запретили проведение данной акции.

Вместе с тем сообщается, что Ангела Меркель в своем последнем видеообращении к гражданам ФРГ, призвала привиться от COVID-19. Бывший канцлер Германии придерживается позиции, что сдержать распространение коронавируса можно только путем получения прививки.

«Вакцинируйтесь! Без разницы, будет ли это первая прививка или ревакцинация, любая вакцина помогает. Как минимум она предотвращает летальный исход», - заявила А.Меркель.

По словам Меркель, особенно важно вакцинироваться сейчас, когда выявлен новый «омикрон» штамм, который, по всей вероятности, более опасен и способен быстро распространяться.