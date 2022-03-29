Коронавирус: «стелс-омикрон», новые локдауны в Азии и полное снятие ограничений в Европе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на вспышки коронавируса в некоторых странах Европы и Азии, в большинстве стран мира ситуация с заболеваемостью коронавируса улучшается. В связи с этим, большинство стран полностью снимают ограничения, а некоторые выносят постановление о приравнивании COVID-19 к обычному гриппу. О ситуации с коронавирусом в мире и в Казахстане, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Рост числа случаев COVID-19 продолжается в мире в основном из-за вспышек заболеваемости в Европе и Азии. При этом, сейчас несколько стран сталкиваются с самым высоким уровнем смертности за все время с начала пандемии.

Несмотря на вспышки ковид европейские страны снимают ограничения

Ежедневные случаи заболеваемости коронавируса в настоящее время во многих европейских странах ниже, чем их предыдущие пики, хотя в некоторых из них наблюдается рост, вызванный легко распространяемым подвариантом омикрона, называемым BA.2. Например, в Германии, Италии, Нидерландах и Австрии в последнее время наблюдается рост числа ежедневных инфекций.

В целом, общее число заражений коронавирусом за два года в Германии превысило 20 млн жителей. Число выздоровевших достигло 15,64 млн человек. В то же время 128 388 пациентов скончались от коронавирусной инфекции или его последствий. По состоянию на 26 марта в 84-миллионной Германии сделано 171,8 млн прививок от коронавируса – это три четверти всех жителей страны. При этом, 75,9% жителей привиты полностью, а 58,5% населения уже получили бустерную дозу вакцины.

Во Франции также наблюдается рост числа случаев заболевания в последние дни, но это немного ниже среднего показателя за семь дней, составлявшего более 350 тыс случаев в день, зарегистрированного в конце января.

В Великобритании последние данные Управления национальной статистики (ONS) показывают продолжающийся рост числа инфекций на прошлой неделе, в то время как официальные данные также показывают постепенное увеличение числа госпитализаций COVID. Тем не менее, количество госпитализаций и смертей, по-видимому, значительно сократилось благодаря широкому внедрению вакцинации.

Тем временем ряд европейских стран приняли решение о полном или частичном снятии ограничений с 28 марта.

Так власти Польши отменяют масочный режим в республике с сегодняшнего дня и карантин для приезжающих из-за границы. Отмечается, что данная отмена не касается медицинских учреждений – как работников, так и пациентов. В остальных местах ношение масок теперь необязательно.

А в Италии власти приняли решение об отказе от санитарных паспортов с 1 мая. Кроме того, уже с 1 апреля COVID-сертификаты не потребуются для посещения большинства мест на открытом воздухе, а с 1 мая о пропуске можно забыть и в закрытых помещениях.

Отменяется карантин и для контактировавших с заболевшими. Изоляция будет обязательна только для тех, кто получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Ношение масок в закрытых помещениях будет обязательным только до 30 апреля.

В целом, правительство Италии сообщило, что не будет продлевать режим чрезвычайной ситуации, срок которого истекает 31 марта. В связи с этим, комитет, в который входили видные эксперты и представители медицинских учреждений, прекратит свое существование. А обязательная вакцинация сохранится только для медработников.

А в Испании с сегодняшнего дня коронавирусная инфекция приравняется к обычному эндемическому заболеванию вроде гриппа. Это означает, что заразившиеся СOVID-19 и те, у кого есть какие-либо симптомы смогут продолжать вести обычный образ жизни, и соблюдение режима домашней изоляции не будет для него обязательным. Прежние требования будут распространяться лишь на тех, кто находится в группе риска - люди старше 60 лет, с ослабленным иммунитетом, а также беременные женщины и медицинские работники.

Несмотря на подобные нововведения, в стране остается обязательным ношение медицинских масок в закрытых общественных помещениях, а также в общественном транспорте - автобусах, поездах, самолетах. А в ресторанах будут действовать ограничения на количество гостей за одним столиком. В целом, по данным властей Испании, эпидемиологическая ситуация в стране значительно улучшилась.

В Азии увеличилось количество заболевших из-за «стелс-омикрон»

В Китае продолжает расти число новых случаев заболевания из-за нового штамма коронавируса «стелс-омикрон». Власти сообщают о рекордной вспышке заболеваемости новым штаммом почти в 30 регионах. В целом, число заболевших в Китае увеличилось на треть. В результате, крупнейшие города – Шанхай и Шеньян закрыты на полный локдаун. Из-за новой волны коронавирусной инфекции даже в Шанхайском всемирном финансовом центре замедлен темп жизни. А популярные торговые районы сообщили о спаде продаж.

Тем временем, в Индии, второй по заражаемости стране мира, власти отменят все ограничения, введенные из-за пандемии, уже 31 марта.

Полная отмена ограничений стала возможной в результате снижения уровня заражений вирусом. В настоящее время уровень положительных тестов на коронавирус в стране составляет всего 0,28%.

По данным Министерства здравоохранения и благополучия семьи Индии, всего число инфицированных за время пандемии составило 43 млн, от последствий заражений умерли 517 тыс человек.

В числе снимающих ограничения стран – Кения. Власти отменили обязательное ношение масок в общественных местах и все виды карантина для получивших положительный результат теста. Привитым туристам больше не нужен ПЦР-тест до вылета. Однако, невакцинированные путешественники по-прежнему должны иметь отрицательный результат теста ПЦР за 72 часа до отъезда в Кению и пройти экспресс-тест на антиген по прибытии за плату в размере 30 долларов. В случае положительного результата потребуется пройти ПЦР-тест за 50 долларов. От тестирования освобождены дети до пяти лет.

В Грузии также отменяют обязательное ношение масок на улице с 28 марта. В стране будут сняты все ограничения и регуляции, кроме масочного режима в закрытых помещениях и общественном транспорте.

Несмотря на послабления режима карантина, программа поощрения вакцинации будет действовать также, как и раньше: граждане Грузии старше 50 лет, которые делают первую прививку вакциной от коронавируса, получают единоразовую помощь в размере 200 лари (62 доллара), а те, которые делают бустерную дозу, получают от государства денежное вознаграждение в размере 100 лари (31 доллар).

В Казахстане ношение масок необязательно, но рекомендуется в местах массового скопления людей.

В Казахстане ситуация по коронавирусу также улучшилась. Все регионы страны находятся в «зеленой» зоне на протяжении нескольких недель. За прошедшие сутки зарегистрировано всего 25 новых случая заболевания.

Поскольку эпидситуация по COVID улучшилась, с 25 марта в стране отменили обязательный масочный режим и вход по приложению «ASHYQ» за исключением медицинских учреждений. С 28 марта вход без маски и без использования приложения «ASHYQ» разрешается в зданиях государственного значения.

Ношение масок все же рекомендуется в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах. И это неслучайно. Несмотря на то, что некоторые страны почти полностью снимают ограничения, в странах Азии, некоторых европейских странах и, например, в Израиле, число новых случаев растет, в том числе из-за нового штамма «стелс-омикрон» и BA.2. В результате власти этих стран планируют ужесточать ограничения вплоть до введения локдауна.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что опасность резкого роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией сохранится до тех пор, пока в мире не будет достигнут широкий охват прививками. А это случится не раньше середины года. ВОЗ нацелена на достижение 70% уровня вакцинации во всех странах к середине 2022 года.





Рабига Нурбай