Коромысла останутся в прошлом: в село Топкаин в Катон-Карагайском районе ВКО пришла вода

Новый водопровод официально введен в эксплуатацию ко Дню Республики.

История долгостроя

Строительство сети питьевой воды в Топкаине началось еще в 2021 году. Однако проект несколько раз приостанавливался. Мы рассказывали, что сельчане все это время продолжали пить воду из местной речки. И носили ее коромыслами.

— Летом ходили по жаре, зимой по снегу, с ведрами и флягами. Даже школьники помогали носить воду домой. Каждый день начинался с дороги к речке, — вспоминают жители села.

Виновник ситуации — нерадивый подрядчик — ТОО «QazConstructions». Компания фигурирует в ряде долгостроев страны, два из которых — в Катон-Карагае.

Сдать систему водоснабжения в Топкаине подрядчик должен был в 2023 году, потом в 2024-м, и наконец, весной 2025-го, но так этого и не сделал. В итоге контракт с недобросовестным поставщиком услуг разорвали. А объект передали новому исполнителю, с обещанием закончить долгожданный проект к осени.

Работы завершило ТОО «SELuX», при этом не увеличивая сметную стоимость, по специальному меморандуму с местными властями.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Что сделано сейчас

По данным акимата Катон-Карагайского района, сегодня к системе подключено около 70 домов. Проложено девять километров магистральных и три километра абонентских сетей, установлено более сотни колодцев, пожарные гидранты и новая скважина глубиной 45 метров.

— Этот проект — не просто инженерное сооружение. Он напрямую влияет на качество жизни людей. Теперь чистая вода поступает в каждый дом, и это событие действительно долгожданное, — сказал аким района Данияр Дюсембаев.

И сельчане впервые за многие годы почувствовали облегчение.

— Главное, чтобы вода не подводила и зимой. Для нас это как новое начало. Неужели теперь все по-настоящему? Село точно оживет и расцветет, — уверены жители.

По информации районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, к 29 октября система будет полностью подключена, и все дома села обеспечат чистой питьевой водой.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Вода — как праздник

Для жителей Топкайына запуск водопровода — почти историческое событие. Многие признаются, что до последнего не верили, что увидят воду из крана.

— Я прожила здесь больше пятидесяти лет и до этой недели все еще ходила к реке за водой — по два ведра, коромыслом, как наши прадеды. Не думали уже, что когда-нибудь сможем просто открыть кран у себя дома. Все эти годы прошли в ожидании, когда же сдадут объект, — поделилась жительница села Гульнара Таукенева.

Теперь женщина, как и многие односельчане, готовится устроить праздник — свой долгожданный той в честь воды.