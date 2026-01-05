«Королевство кривых зеркал» — Токаев о дезинформации об истории Казахстана

— В нашей истории, впрочем, как и в истории других стран, много разных противоречивых сюжетов и мифологизированных героев. Мне претит искажение исторических эпизодов и возвеличивание людей, чьи заслуги перед народом крайне сомнительны, так как не были подтверждены свидетельствами и документами, — отметил Президент.

По его словам, в последние годы в Казахстане история стала популярной темой. Выпускаются разного рода подкасты, фильмы, статьи, книги.

— Широкий общественный интерес к историческим вопросам вполне понятен, это можно приветствовать. Но, к сожалению, на этой волне появились псевдоисторики, которые тиражируют выдумки и дезинформацию на потребу публике, обвиняют другие народы в бедах нашего народа, при этом не задумываясь о последствиях для государства, а люди начинают верить их бредням, почитать лжегероев ушедших эпох. Ничего хорошего в этом нет, это путь в «королевство кривых зеркал», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что история должна объединять общество, а не становиться предметом бесконечных споров и вражды.

— Мы как устремленное в будущее общество, как единая нация должны знать и принимать свою историю такой, какая она была на самом деле. Мифы нам не нужны, они вредят нашему самосознанию, — заявил Президент.

В этой связи Глава государства отметил важность наследия Абая, его «Слов назидания», которые остаются актуальными и сегодня.

— Абай желал видеть наш народ трудолюбивым, просвещенным, нравственным. Учение Абая выгодно отличается от наследия ряда известных общественных деятелей, которые не оставили нынешнему поколению молодежи полезных советов, кроме опыта проведения многочисленных бесплодных дискуссий. Краснобайство ни в одну эпоху, особенно во время политических катаклизмов, никакой практической пользы не приносило, — заключил Президент.

Напомним, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.