Королевские дети поздравили принца Уильяма с Днем отца

Великобритания празднует День отца. Королевские дети принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи от всего сердца поздравили своего папу, принца Уильяма с Днем отца в трогательном послании, передает агентство Kazinform.

Дети выразили свою любовь словами «Мы любим тебя, папа» в посте в Instagram, опубликовав фотографию на берегу моря, сделанную принцессой Кейт в 2024 году.

Ранее принц Уильям поделился ностальгическим воспоминанием о том, как он маленьким мальчиком играл в футбол со своим отцом, королем Чарльзом III. На фотографии 1984 года, сделанной в садах Кенсингтонского дворца, запечатлен юный Уильям в комбинезоне и рубашке в полоску, улыбающийся рядом со своим отцом в двубортном пиджаке. Это изображение, датированное 12 июня 1984 года, предшествует рождению младшего брата Уильяма, принца Гарри, в том же году.

Кроме того, в аккаунте Королевской семьи в социальных сетях были опубликованы архивные кадры, запечатлевшие короля Чарльза в младенчестве с покойным принцем Филиппом, которые совпали с празднованием Дня рождения Чарльза в Букингемском дворце. Эти кадры позволили с ностальгией взглянуть на королевскую родословную, укрепив преемственность семьи из поколения в поколение.

Принцесса Кейт впервые появилась на публике после того, как у нее диагностировали рак, посетив мероприятие по случаю официального дня рождения монарха вместе с принцем Уильямом и их тремя детьми. Ее присутствие, наряду с нежными посланиями и историческими фотографиями, подчеркнуло единство королевской семьи и преданность общественным обязанностям, несмотря на личные трудности. События этого дня подчеркнули прочные семейные узы и связь королевской семьи как с традициями, так и с общественностью.