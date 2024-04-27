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    00:46, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Король Великобритании Карл III возвращается к публичной деятельности

    карл
    Фото: PA MEDIA

    Король Великобритании Карл III на следующей неделе вернется к публичной деятельности, сообщил официальный представитель Букингемского дворца, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    В заявлении канцелярии британского монарха сказано, что врачи довольны тем, как проходит его лечение от онкологического заболевания, и испытывают оптимизм в связи с перспективами его выздоровления.

    Как передают корреспонденты Би-би-си, пока речь не идет о полном возвращении к выполнению всех обязанностей монарха и участию во всех мероприятиях, но заявление Букингемского дворца говорит о позитивном развитии событий.

    В следующий четверг король посетит центр по лечению онкологических заболеваний, а летом будет принимать в Великобритании императора и императрицу Японии, которые приедут в страну с государственным визитом.

    В течение следующих недель Карл также будет участвовать в других мероприятиях.

    Лечение Карла от болезни, подробности которой по-прежнему не разглашаются, продолжается. Как сказано в заявлении дворца, «пока слишком рано» говорить о том, сколько еще будет продолжаться курс лечения.

    Вместе с тем, успех лечения позволяет врачам разрешить королю «продолжить выполнение ряда обязанностей, связанных с появлением на публике».

    В день, когда стало известно о возвращении короля к публичным обязанностям, Букингемский дворец опубликовал его новую фотографию с королевой Камиллой в саду их лондонской резиденции. Она была сделана в апреле.

    Букингемский дворец рассказал об онкологическом диагнозе 75-летнего Карла в начале февраля. Его болезнь была обнаружена в январе, когда он проходил лечение в связи с увеличением простаты. Представители королевской семьи подтвердили, что у Карла не рак простаты.

    В связи с лечением Карл практически не принимал участия в публичных мероприятиях, хотя продолжал выполнять свои конституционные обязанности, в том числе ставил подписи под законами, принятыми парламентом.

    Теги:
    СМИ Великобритания Мировые новости
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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