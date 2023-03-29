Король Карл посетит Германию с первым государственным визитом

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Сегодня Король Карл III совершит свой первый зарубежный государственный визит в качестве монарха Соединенного Королевства в Германию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Планировалось, что первой страной, куда отправится новый король Великобритании, станет Франция, но визит пришлось отложить из-за того, что Париж сейчас проходят массовые протесты против пенсионной реформы. Президент Макрон сейчас не в состоянии принять Карла III в Версале, когда за воротами толпятся разгневанные протестующие.

Таким образом, сокращенная поездка начнется на несколько дней позже, чем планировалось: король Карл III и королева-консорт Камилла прибудут в Берлин с трехдневным визитом.

Основная цель остается прежней. Первому государственному визиту новоиспеченной монаршей особы придается символическое значение и речь идет о демонстрации того, что Европа является дипломатическим приоритетом Великобритании.

«У визита есть очевидная причина - улучшить отношения после Brexit», — говорит сэр Вернон Богданор, ведущий эксперт и историк.

Это первый государственный визит британского монарха за восемь лет. Он произойдет после встречи между королем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, когда было объявлено о сделке Brexit по Северной Ирландии.

Король Карл III станет первым британским монархом, который выступит с обращением к парламенту Германии, Бундестагу.

У Бранденбургских ворот состоится торжественная встреча с воинскими почестями, заявленная как первая подобная встреча главы Великобритании в Германии. В Гамбурге король посетит мемориал Святого Николая, разрушенную церковь, хранящуюся память о бомбардировке города союзниками во время войны.

При правлении покойной королевы Елизаветы II были государственные визиты, которые сами по себе стали историческими. Например, первый визит в Индию после обретения независимости в 1961 году, визит в Южную Африку после апартеида в 1995 году и визит в Южную Африку, а также визит в Ирландию в 2011 году.