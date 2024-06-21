Кормить ребят на улице оказалось непросто - героиня паводков Алия Досмуханова из Атырау

На днях в Акорде состоялось торжественное награждение граждан, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях. Среди них жительница Атырау – Алия Досмуханова, которая проявила настоящую самоотверженность и заботу о ближних. Она организовала временный лагерь, где готовила горячую еду для спасателей и добровольцев, трудившихся день и ночь, чтобы защитить город от стихии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Алия Досмуханова работает делопроизводителем в общественном объединении «Зағиптар Арманы» города Атырау. Является инвалидом II группы. Несмотря на свое особое положение, Алия принимала активное участие в противопаводковых работах.

- Идея организовать лагерь пришла случайно. Я просто решила пройтись по микрорайону, увидела, как ребята целый день боролись с водой. На дворе апрель месяц, холодно. На обед у них времени нет. Я решила, что нужно им хоть чем-то помочь, накормить горячим, - рассказывает женщина.

Фото: из личного архива Алии Досмухановой

Совместными усилиями женщины принялись готовить еду прямо на месте борьбы с паводками, на улице.

- Ходили по домам, собирали деньги на продукты. Желающие помочь — помогали. Все по желанию. Но кормить ребят на улице оказалось непросто: было холодно, еда быстро остывала. Поэтому мы арендовали палатку, ребята ее установили. Утепляли палатку чем могли — из дома принесли ковры, корпе, поставили столы, посуду. Потом подключились волонтеры. Стали закупать нам продукты и другие необходимые вещи. Оставили свой номер, мы звонили, когда что-то было нужно, — говорит Алия Досмуханова.

Около месяца женщины кормили спасателей и добровольцев, трудившихся во время паводков. Около 1000 человек благодаря инициативе Алии были обеспечены горячим питанием.

- Я не пропустила ни дня, до конца работ была на месте. Было непросто. Первые 15 дней еду готовили в 6 казанах, так как народу было много - около 1000 человек. Женщины работали посменно. Затем ситуация пошла на спад, и стало легче, - рассказывает Алия Досмуханова.

Напомним, 19 июня Глава государства наградил казахстанцев за проявленный героизм во время паводков. Президент отметил, что стихийное бедствие этого года стало одним из самых разрушительных в истории нашей страны. В 10 регионах Казахстана было введено чрезвычайное положение. По всей стране было повреждено более 19 тысяч жилых домов. В борьбе с наводнениями приняли участие более 63 тысяч сотрудников силовых структур. В ходе спасательных операций было эвакуировано более 120 тысяч человек, в том числе 40 тысяч детей.