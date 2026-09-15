Корея может стать партнером Казахстана в развитии Alatau City — Хан Сон Сук

Премьер-министр Республики Корея Хан Сон Сук заявила о больших ожиданиях Сеула в отношении дальнейшего углубления двусторонних связей с Казахстаном. Об этом она сказала в ходе встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

– Для меня большая честь встретиться с Вами, г-н Президент. Как Вы отметили, Казахстан является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Республики Корея в Центральной Азии. Рассчитываю, что в рамках нынешнего саммита сотрудничество между двумя странами, особенно в экономической сфере и в области энергетических цепочек поставок, получит дальнейшее активное развитие. Мы также считаем, что Корея может стать очень хорошим партнером Казахстана в реализации проекта развития нового города Alatau City, – заявила Глава Правительства Республики Корея.

По словам Премьер-министра, особый импульс двусторонним отношениям придают не только экономические инициативы, но и стремительно растущие культурно-гуманитарные связи, а также динамичный рост взаимных поездок граждан. В ходе встречи были обсуждены планы по реализации совместных проектов в сферах транспорта и логистики, критически важных материалов, автомобилестроения, цифровизации и развития искусственного интеллекта, а также медицины.

Ранее сообщалось, что KIND может подключиться к развитию Alatau City и модернизации инфраструктуры Казахстана.