Коренным народам Швеции может угрожать добыча редкоземельных ископаемых

Добыча меди в Швеции может противоречить интересам саамов, единственного коренного народа Европы, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Euronews.

Власти Евросоюза поставили задачу по наращиванию добычи и переработки критически важного сырья.

Медь, литий, кобальт — в списке 34 редкоземельных ископаемых, признанных Евросоюзом критически важными. В Брюсселе поставили цель выйти на нулевой уровень выбросов CO2 к 2050 году. При этом зеленый, энергетический и цифровой переходы, а также разработка современных вооружений требуют технологий, в которых задействованы редкоземельные элементы.

Евросоюз потребляет около четверти мирового сырья, производя самостоятельно лишь 3%.

Большой интерес представляет медь, добыча которой осуществляется также в Швеции.

Однако европейское ТВ отмечает, что добыча меди в Швеции противоречит интересам саамов, единственного коренного народа Европы.

Телекомпания передает, что в г. Елливаре группа Boliden управляет медным рудником, крупнейшим в Европе. Представитель компании Клас Нильссон признает влияние бизнеса на окружающую среду, но подчеркивает, что Boliden старается свести его к минимуму.

— Конечно, мы оказываем влияние. Но должны ли мы основывать всю нашу климатическую трансформацию на металлах, произведенных на других континентах? — задается он вопросом. Представитель бизнеса выступает за то, чтобы производить продукцию на месте, а не импортировать ее из регионов с более низкими трудовыми и экологическими стандартами.

Тем не менее, некоторым местным жителям региона пришлось переехать из-за расширения горнодобывающей промышленности в регионе.

— Они говорят, что ведут добычу ради климата. Это чепуха, — уверена жительница Катарина. — На деле они работают, чтобы генерировать доходы. Никто не открывает шахту, чтобы спасти климат.

Север Швеции — место проживания саамов — единственного коренного народа ЕС.

Саа́мы — малочисленный финно-угорский народ; коренной народ Северной Европы. Общая численность саамов — от 60 до 80 тысяч человек, из которых в Норвегии проживает от 40 до 60 тысяч, в Швеции — от 17 до 20 тысяч, в Финляндии — от 6 до 8 тысяч, в России — две тысячи человек.

Представители общины в Швеции жалуются на то, что добыча ископаемых и промышленное развитие дробят места их проживания и пути миграции оленей.

— Им нужно железо, медь или что-то еще, — говорит Ниила Инга, оленевод. — Ну, а мы… мы вынуждены переезжать.

Следует отметить, что правозащитная организация Amnesty International также выступает в защиту саамов.

— ООН опубликовала результаты своего обзора того, как Швеция соблюдает Конвенцию об экономических, социальных и культурных правах. Резкой критике подвергается недостаточное влияние и неуважение к саамскому народу в связи с ветряными турбинами, шахтами и другими видами индустриализации, — говорится на сайте НПО.

Тем не менее, эксперты считают, что добыча РЗМ останется приоритетом ЕС и других производителей в мире. Вопрос в том, смогут ли добытчики металлов найти баланс с местными жителями, защитниками экологии не только внутри Евросоюза, но и в других регионах мира.