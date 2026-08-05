Нехватка финансирования угрожает строительству концертного зала в форме домбры в Атырау

В Атырау строительство концертного зала на 1200 мест подрядная организация осуществляет за счет собственных средств. На сегодняшний день 2,5 млрд теңге, выделенные из акимата, полностью освоены, а дополнительное финансирование еще не рассматривалось, передает корреспондент Kazinform.

Как отметил руководитель проекта Амандык Капаров, финансовый вопрос на сегодняшний день стоит остро. На строительной площадке идут работы, и в данный момент на объекте задействовано 70 человек. Общая стоимость проекта составляет 68 млрд теңге, в то время как выделено и освоено около 2,5 млрд теңге. Если средства не поступят вовремя, возникает риск временной остановки строительства.

— Даже если компания вложила собственные средства, остается открытым вопрос о том, когда именно они будут возвращены. Это коммерческий вопрос, — прокомментировал Амандык Капаров.

Фото: Kazinform

В свою очередь представители областного управления строительства, архитектуры и градостроительства, выступающего заказчиком проекта, заявляют, что в текущем году из казны была запрошена ровно половина необходимой суммы.

— Мы уже запросили половину требуемых для проекта средств. Финансирование может поступить не только из областного бюджета, но и из республиканского. В настоящее время подрядчик задействует как собственные финансы, так и выделенные нами деньги, — пояснил руководитель отдела управления Алтынбек Куангали.

В результате строительных работ, стартовавших в конце прошлого года, в 2028 году в регионе должны появиться областной историко-краеведческий музей и не имеющий аналогов на западе страны концертный зал. Музей будет состоять из четырех этажей, а концертный зал — из трех этажей. Оба объекта свяжет уникальное здание в форме домбры, которое будет служить входной зоной. Наверху 40-метрового здания предусмотрена смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на окрестности.

Фото: Kazinform

На сегодня устройство фундаментов всех трех зданий завершено, выполнена заливка бетона и ведется монтаж металлических конструкций.

— Здание будет витражным, то есть полностью облицованным стеклом. До конца текущего года мы планируем завершить возведение этажей каждого из зданий и проложить инженерные сети, — рассказал руководитель проекта Амандык Капаров.

Одной из актуальных проблем проекта остается вопрос автопарковок. Согласно плану, вокруг здания должны обустроить стоянки примерно на 200 автомобилей.

Фото: Kazinform

— В проекте парковка на нижнем этаже здания не предусмотрена. Вопрос об увеличении общего количества мест для стоянки поднимался, однако остается открытым. Стоит отметить, что на этот объект далеко все будут приезжать на личных авто, — подчеркнул руководитель отдела областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Алтынбек Куангали.

У этого проекта глубокая предыстория. Строительство киноконцертного зала, начатое на данной территории еще в 2011 году, тогда затянулось и было приостановлено. В 2014 году областной маслихат принял официальное решение о нецелесообразности дальнейшего продолжения этих работ.

Позднее иностранный инвестор изъявил желание перепрофилировать недостроенный концертный зал в бизнес-центр.

Затем была проведена необходимая процедура по передаче незавершенного объекта на баланс АО «СПК „Атырау“.

Фото: Kazinform

В 2022 году Глава государства, прибывший в регион с рабочей поездкой, поручил поставить точку в этом вопросе. Спустя год местная исполнительная власть объявила о сносе двух старых зданий. После завершения демонтажных работ был подготовлен проект нового зала, а в прошлом году началось его строительство.

Стоит добавить, что общая строительная площадь комплекса составляет 38 173 квадратных метра, а сам культурный объект состоит из трех функциональных блоков.

Ранее сообщалось о том, что в состав Атырау войдут восемь населенных пунктов.