В состав Атырау войдут восемь населенных пунктов

В новом генеральном плане города Атырау предусмотрено поэтапное изъятие для государственных нужд объектов, расположенных в зонах риска подтопления, санитарно-защитных зонах и охранных полосах инженерных сетей, с последующим их сносом, передает корреспондент Kazinform.

Данный вопрос был озвучен в ходе обсуждения проекта по внесению изменений и дополнений в действующий генеральный план города Атырау.

По информации директора ТОО «Проектный институт „Казгипроград“ Ильяса Темирбаева, в новом документе вводится запрет на строительство в зонах подтопления, санитарно-защитных зонах, а также в охранных полосах линий электропередачи и магистральных нефтепроводов.

— В состав города официально войдут восемь пригородных населенных пунктов: Еркинкала, Таскала, Жанаталап, Кызыл Балык, Курмангазы, Амангельды, Дамба и Бесикты. Вместе с тем проект генерального плана предусматривает соблюдение градостроительных ограничений. В связи с этим объекты, расположенные в зонах подтопления, санитарно-защитных зонах, а также в охранных зонах линий электропередачи и магистральных нефтепроводов, подлежат поэтапному изъятию и сносу, — отметил Ильяс Темирбаев.

Согласно проекту нового генерального плана, новые кладбища будут располагаться за пределами города. Для этих целей уже предусмотрен земельный участок площадью 105 гектаров.

Одним из ключевых направлений нового генплана также станет развитие транспортной инфраструктуры. Планируется увеличить общую протяженность магистральных улиц с нынешних 264,7 километра до 695,1 километра, завершить строительство Северной объездной дороги в следующем году, а также возвести 12 современных транспортных развязок.

Кроме того, специалисты предлагают модернизировать инженерную инфраструктуру, поэтапно перевести газовые и электрические сети под землю, усовершенствовать порядок предоставления земельных участков и пересмотреть систему водоотведения.

Действующий генеральный план города Атырау был утвержден в 2016 году. Работа по внесению изменений и дополнений ведется с мая 2024 года.

Согласно представленному проекту, численность населения города и прилегающих территорий, которая сейчас составляет более 431 тысячи человек, к 2040 году может вырасти до 600 тысяч человек. В связи с этим площадь территории города планируется увеличить с 45 тысяч до 56 тысяч гектаров, а основное жилищное строительство будет развиваться преимущественно в северном направлении.

Ранее Kazinform сообщал о том, что подземные соленые воды затормозили миллиардные парковые проекты в Атырау.