Подземные соленые воды затормозили миллиардные парковые проекты в Атырау

Строительство парка стоимостью 4,8 млрд тенге, который должен быть возведен в микрорайоне Нурсая города Атырау, приостановлено в связи с необходимостью внесения корректировок в проект. Причиной изменений стало резкое повышение уровня подземных соленых вод, превысившее прежние показатели в несколько раз, передает корреспондент Kazinform.

По данным городского акимата, строительные работы начались в январе 2026 года. Тем не менее, сейчас сложно утверждать, что возведение объекта идет полным ходом: на выделенной территории проведена лишь планировка и выравнивание грунта.

Необходимость пересмотра проекта возникла позже. На это повлияли постановление постоянной комиссии № 25 маслихата города Атырау от 12 сентября 2023 года, а также подъем уровня грунтовых соленых вод непосредственно на строительной площадке. В связи с данными обстоятельствами проектно-сметная документация была отправлена на доработку и 10 апреля текущего года направлена на государственную экспертизу. Как отметили представители акимата, строительно-монтажные работы возобновятся только после получения положительного заключения экспертизы.

— На территории парка площадью 4,6 гектара будут обустроены пешеходные дорожки, беговая зона, детские игровые площадки и пространства для отдыха. Кроме того, планируется высадить 325 деревьев и озеленить участок площадью более 17,6 тыс. квадратных метров. В рамках проекта также предусмотрена установка 551 малой архитектурной формы и одного фонтана, — сообщили в акимате.

Помимо этого, до сих пор не началось и строительство нового парка, запланированного в микрорайоне Самал. Общая стоимость данного объекта оценивается в 1,5 млрд тенге. На текущий момент согласован только эскизный проект, параллельно ведутся работы по уточнению генерального плана и разработке проектно-сметной документации. Этот проект, аналогично объекту в Нурсае, сейчас корректируется из-за поднятия уровня подземных вод. Согласно утвержденному плану, площадь парка в Самале составит 2 гектара. Там намечено высадить 600 деревьев и установить 282 малые архитектурные формы.

Фото: Нурбиби Темиртасова/Kazinform

Еще одним проектом, о котором в регионе говорят уже на протяжении долгого времени, но к реализации которого так и не приступили, является дендрологический парк на берегу реки Жайык.

Для этого объекта выделены земельные участки площадью 6 гектаров в микрорайоне Атырау и 20 гектаров в микрорайоне Геолог. Здесь также запланировано возведение уникального комплекса климатрон, который позволит выращивать растения круглый год и сохранять редкие виды флоры.

— В настоящее время проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Первый этап конкурса завершен. Сейчас ведется подготовка документов, необходимых для проведения второго этапа конкурса, — заявили в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

В случае успешной реализации проекта зеленый пояс Атырау значительно расширится, а у горожан появятся новые общественные пространства для отдыха. Это не только улучшит общую экологическую обстановку в областном центре, но и повысит туристическую и инвестиционную привлекательность региона. Сам же климатрон даст возможность выращивать саженцы, максимально адаптированные к местному климату, что позволит проводить работы по озеленению города на постоянной и системной основе.

Согласно официальным сведениям городского акимата, на сегодняшний день в областном центре насчитывается 26 парков и скверов. Их текущее состояние чиновники оценивают как удовлетворительное.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Атырау до сих пор не был проведен точный учет зеленых насаждений и отсутствовал утвержденный дендрологический план.