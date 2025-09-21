Концерты, матчи и спектакли: во сколько обходятся развлечения казахстанцам

Все зависит от города

Мы подобрали предстоящие выступления на такие события, как концерты, спектакли в театрах, спортивные мероприятия и ставший ныне популярным жанр комедии Stand Up. При этом, в рейтинг взяли лишь крупные города Алматы, Астана и Шымкент, поскольку здесь сфера развлечений более насыщенная, спектр событий довольно разнообразный и масштабный.

Для примера, в Павлодаре в ближайшие три недели из событий можно выбрать посещение драмтеатра имени Чехова и театра имени Аймаутова. Цены — 1200-1500 и 1000-2000 тенге соответственно. Ничего иного найти не удалось. Из музыкальных концертов — выступление артистов областной филармонии имени Исы Байзакова с ценами на билеты по 2500-3000 тенге.

Из приезжих ожидается в октябре выступление двух команд с комедийным баттлом со стоимостью от 5000 до 10 000 тысяч, а также Stand Up, где предстоит заплатить от 3000 до 18 000 тенге. На что-то более на сайтах по онлайн продаже билетов найти не удалось. Поэтому в рейтинге мы берем лишь три крупных города.

Концерты

Самым дорогим удовольствием из доступных казахстанцам развлечений можно назвать концерты. Стоимость билетов здесь зависит напрямую от популярности артиста. Далеко ходить не надо, взять, к примеру, грядущее выступление Backstreet Boys в Астане, где стоимость от 40 000 до 200 000 тенге.

Казахстанские артисты выступают, конечно, за более скромные гонорары. В Алматы в ближайшие несколько недель дешевле всего можно насладиться музыкой на концерте «Абай әлемі». Цена билета — 3000 тенге. Далее цены на выступление артистов начинаются от 5000 тенге. По мере того, как места приближаются к сцене, возрастает и их стоимость. Максимально из доступных на сегодня цена достигает 25 000 тенге.

В Астане событий оказалось не так уж много, но на концерт в выходной все же сходить удастся. За 2000-3000 тенге на сцене Қазақконцерта звучит программа с современным прочтением идей великого Абая. 24 сентября за билеты от 2000 до 7000 тенге послушать можно кобызовое искусство. Если же брать за ранг популярных артистов, то за наслаждение музыкой заплатить придется от 8000 до 22 000 тенге.

В Шымкенте послушать музыку в ближайшее время можно от 2000 до 30 000 тенге. В начале октября горожанам и госстям предлагают посетить фестиваль. Вход — от 2000 до 15 000 тенге. Концерты сольные также есть. Послушать современные песни от одного из популярных певцов обойдется в 5000-10 000 тенге, посетить же «интересный концерт» обойдется от 5000 до 30 000 тенге.

Спортивные мероприятия

Спортивных зрелищных мероприятий в городах Казахстана, как оказалось, проводится не так уж много. По крайней мере на платной основе. В Алматы в сентябре сыграют ФК «Кайрат» и «Женис». Тут цена билета фиксированная — 1500 тенге.

В Астане запланировано спортивное мероприятие также по футболу, но по его мини-версии. Сыграют 23 сентября сборные Казахстана и Италии, и сходить сюда можно за 1500 тенге. Правда, уже объявлен аншлаг.

В Шымкенте вовсе посмотреть на игроков с мячом можно за 300 тенге. Билеты в продаже на состязание юношеской лиги УЕФА между «Ордабасы» и «Динамо Минск». В этом же городе запланирован турнир по смешанным единоборствам, однако за такое зрелище цены уже выше — от 2000 до 15000 тенге.

Дороже всего, конечно, казахстанцам обойдется посмотреть на грядущую игру «Кайрат» — «Реал». Старт продаж начнется с 23 сентября и ожидается, что цены будут от 30 000 до 250 000 тенге.

Stand Up

Юмор в жанре Stand Up в Казахстане в последние несколько лет особенно стал популярным. Появилось и немало звезд этого направления. Отсюда и стали расти цены. В Алматы ожидается в ближайшее время пару выступлений, и хорошее настроение обойдется по стоимости от 5000 до 15 000 тенге.

В Астане Stand Up куда более распространен, причем, многие артисты сконцентрированы именно в столице Казахстана, и здесь можно попасть на так называемую «проверку материала». Стендаперы на такие концерты цены не завышают. Представлена и разновидность направлений: женский, черный, кинематографический. Цены начинаются от 2000 тенге и достигать могут 13 000. Все зависит от места проведения, не редко такие мероприятия проходят в барах. Ну и на начинающих комиков стоимость значительно выше, а на опытных и известных порой и билет можно не успеть купить. Перед концертом уже аншлаг.

В Шымкенте, тем временем, подобных концертов вовсе не густо. В сентябре запланировано одно выступления стендапера в рамках тура по Казахстану. Цена билета — от 10 000 до 20 000 тенге. Следующее выступление лишь в ноябре, при том, что программа артиста не в чистом виде Stand Up, а с его элементами. Стоимость — от 5000 до 12 000 тенге.

Театры

Вот уж на что тратить много денег не придется, так это на посещение театра. Разнообразие видов спектаклей, от классики до современности и на самый разный доход.

В Алматы удалось найти несколько предстоящих выступлений, в частности премьерные показы. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 4000 тенге. Зависит от дальности к сцене, а в некоторых случаях от возраста зрителя. Детские дешевле.

В Астане цены уже выше. Минимальный порог хоть и начинается от 1250 (за детский билет), но при этом достигает 5000 тенге. А в Astana Opera и вовсе билеты начинаются от 6000 тенге, но здесь, конечно, получить наслаждение можно не только от игры актеров, но и от музыкальной составляющей.

В Шымкенте дешевле всего оказалось сходить на детский спектакль. В одном из театров билеты на «Красную шапочку» продают по 700 тенге. Дороже всего уже выступление для взрослых — по 3000 тенге.

