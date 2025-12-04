Концерты Джей Ло и Backstreet Boys подняли спрос на услуги общепита в Астане и Алматы

По данным Нацбанка, в дни проведения концертов объем услуг в секторе общепита увеличился на 5–11% в зависимости от города и исполнителя. Специалисты отмечают, что наибольшее влияние оказал концерт Backstreet Boys в столице, где рост показателей составил около 8,4%.

«Эффект от проведения концерта Backstreet Boys в Астане оказался несколько выше по магнитуде как для объема услуг, так и для розничной торговли. Важно учесть, что в период проведения данного концерта в Астане проходили и другие массовые мероприятия (Astana Finance Days), что могло дополнительно усилить локальную активность на рынке общественного питания. Во всех спецификациях для услуг общественного питания наблюдается высокий коэффициент при лаге зависимой переменной, что свидетельствует о выраженной инерционности в динамике отрасли. Проверка со случайными „ложными“ событиями в других периодах и регионах подтвердила устойчивость результатов», — отметили в докладе.

В целом проведенный анализ показал, что крупные культурные мероприятия оказывают заметное положительное влияние на локальную экономику, прежде всего в секторе общественного питания.

В то же время в розничной торговле значимых изменений не выявили. Аналитики связывают это с тем, что расходы на непродовольственные товары чаще планируются заранее и в меньшей степени зависят от краткосрочных событий, таких как концерты или фестивали.

В Нацбанке напомнили, что экономический эффект от массовых культурных мероприятий изучается во многих странах уже не первый год. В международной практике это направление известно как Rockonomics и Swiftonomics — подходы, которые рассматривают концерты и гастрольные туры как фактор локального роста потребления за счет притока туристов и увеличения досуговых расходов жителей городов.

Напомним, летом и осенью в Казахстане прошли концерты мировых звезд класса A. Концерты легендарного бойзбенда Backstreet Boys состоялись 19 сентября в Алматы и 21 сентября в Астане. На выступление американской группы в столицу Казахстана приехали более 12 000 туристов из 45 стран.

Всемирно известная певица Jennifer Lopez выступила в столице 1 августа, а 10 августа в Алматы. Ее выступление принесло Алматы около 10 млрд тенге.

В целом по подсчетам правительства, что концерт Джей Ло принес бюджету 400 млн налогов.



