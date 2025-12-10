РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:49, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Концерт казахстанских артистов состоялся в Брюсселе

    В европейской столице состоялся концерт «Алатау Әуендері» в рамках Недели культуры Казахстана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Концерт казахстанских артистов состоялся в Брюсселе
    Фото: Арнур Рахимбеков/Kazinform

    Культурное мероприятие, посвященное 10-летию расширенного партнерства между Республикой Казахстан и Европейским Союзом, а также 100-летию великого композитора Нургисы Тлендиева, организовано по инициативе Посольства Казахстана в Бельгии и при поддержке акимата Алматинской области.

    Творческий коллектив Казахстана вылетел в Брюссель, чтобы представить наше национальное искусство на международном уровне в рамках Недели культуры Казахстана.

    Концерт казахстанского коллектива прошел с большим интересом со стороны местной публики.

    Жительница г. Брюсселя Фабьен Кале рассказывает, что с интересом посмотрела концерт казахстанских артистов. Она отметила интересный репертуар и оригинальное исполнение представителей Казахстана. Бельгийка считает, что подобные мероприятия востребованы в Европе.

    История становления «Алатау әуендері» уходит в 1979 год, когда был создан фольклорно-этнографический ансамбль «Кулансаз» по инициативе народного артиста Казахстана, известного композитора Асета Бейсеуова.

    С этого периода ансамбль играет особую роль в популяризации богатого казахского музыкального наследия, в постановке уникальных образцов народного творчества. В 2011 году при поддержке акима Алматинской области коллектив был преобразован в государственное коммунальное казенное предприятие «Алатау әуендері». Это стало важной вехой в организации, открывшей новое творческое дыхание и открывшей путь к повышению профессионального уровня. Сегодня коллектив насчитывает 68 человек.

    Ранее сообщалось, что казахский культурный центр открылся в Брюсселе. 

    Теги:
    Казахстан Бельгия Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
