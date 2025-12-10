Концерт казахстанских артистов состоялся в Брюсселе

Культурное мероприятие, посвященное 10-летию расширенного партнерства между Республикой Казахстан и Европейским Союзом, а также 100-летию великого композитора Нургисы Тлендиева, организовано по инициативе Посольства Казахстана в Бельгии и при поддержке акимата Алматинской области.

Творческий коллектив Казахстана вылетел в Брюссель, чтобы представить наше национальное искусство на международном уровне в рамках Недели культуры Казахстана.

Концерт казахстанского коллектива прошел с большим интересом со стороны местной публики.

Жительница г. Брюсселя Фабьен Кале рассказывает, что с интересом посмотрела концерт казахстанских артистов. Она отметила интересный репертуар и оригинальное исполнение представителей Казахстана. Бельгийка считает, что подобные мероприятия востребованы в Европе.

История становления «Алатау әуендері» уходит в 1979 год, когда был создан фольклорно-этнографический ансамбль «Кулансаз» по инициативе народного артиста Казахстана, известного композитора Асета Бейсеуова.

С этого периода ансамбль играет особую роль в популяризации богатого казахского музыкального наследия, в постановке уникальных образцов народного творчества. В 2011 году при поддержке акима Алматинской области коллектив был преобразован в государственное коммунальное казенное предприятие «Алатау әуендері». Это стало важной вехой в организации, открывшей новое творческое дыхание и открывшей путь к повышению профессионального уровня. Сегодня коллектив насчитывает 68 человек.

