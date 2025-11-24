РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:03, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахский культурный центр открылся в Брюсселе

    В столице Бельгии начал работу Казахский культурный центр, новая площадка, призванная укреплять гуманитарные связи и поддерживать казахстанцев, проживающих за рубежом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Казахский культурный центр открылся в Брюсселе
    Фото: Посольство Казахстана в Бельгии

    Центр станет местом, где дети и взрослые смогут изучать казахский язык, знакомиться с национальными традициями и развивать творческие способности, сохраняя связь с культурой родной страны.

    Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко подчеркнул, что открытие центра дает дополнительный импульс культурному взаимодействию.

    — Появление Казахского культурного центра — важный шаг для поддержки наших соотечественников за рубежом. Он поможет сохранять язык, традиции и культурную самобытность, особенно среди молодежи, — отметил Посол.

    Инициатива создания центра появилась в ответ на давние просьбы диаспоры. Руководитель проекта Ардак Молданьязова, активно работающая с казахстанскими семьями в Бельгии, отметила значимость этого события:

    — Многие родители давно говорили о том, что их детям не хватает возможности слышать казахскую речь и узнавать родные традиции. Со временем связь с культурой у некоторых начала ослабевать. Поэтому появление такого центра было особенно своевременным. Теперь у наших семей есть пространство, где дети смогут постепенно возвращаться к языку и культурным корням, — сказала она.

    В день открытия дети познакомились с основами казахского языка, традиционными играми, элементами национальной музыки и творческими занятиями. Особое внимание проявили семьи с усыновленными казахстанскими детьми, стремящимися дать им понимание их происхождения.

    Казахский культурный центр будет работать на постоянной основе, предлагая языковые занятия, творческие студии, обучение игре на домбре, культурные программы и образовательные инициативы. Центр станет важной точкой притяжения для казахстанцев, проживающих в Европе, и живым мостом между Казахстаном и Бельгией. 

