РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:16, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Концепцию управления отходами до 2030 года приняли в Казахстане

    Правительство Казахстана утвердило Концепцию управления всеми видами отходов на 2026–2030 годы. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мусор тбо отходы
    Фото: акимат Алматы

    Документ определяет основные подходы к переходу страны к экологически устойчивой и ресурсосберегающей модели экономики.

    Разработка Концепции обусловлена системными проблемами в сфере обращения с отходами. Среди них — низкий уровень переработки, недостаточная инфраструктура, преобладание захоронения отходов, рост объемов промышленных и опасных отходов, а также слабая координация между ведомствами и регионами.

    Реализация Концепции должна создать условия для развития перерабатывающей инфраструктуры, снижения нагрузки на полигоны и вовлечения вторичных ресурсов в экономику, цифровизация процессов и усиление участия бизнеса.

    Документ разработан в рамках Стратегии «Казахстан-2050», Концепции перехода к «зеленой экономике», Национального плана развития до 2029 года, Стратегии углеродной нейтральности до 2060 года, а также с учетом международных обязательств Казахстана по целям устойчивого развития ООН.

    Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане построят три мусоросжигательных завода.

    Теги:
    ТБО Мусор Переработка отходов Экология
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают