Концепцию управления отходами до 2030 года приняли в Казахстане

Документ определяет основные подходы к переходу страны к экологически устойчивой и ресурсосберегающей модели экономики.

Разработка Концепции обусловлена системными проблемами в сфере обращения с отходами. Среди них — низкий уровень переработки, недостаточная инфраструктура, преобладание захоронения отходов, рост объемов промышленных и опасных отходов, а также слабая координация между ведомствами и регионами.

Реализация Концепции должна создать условия для развития перерабатывающей инфраструктуры, снижения нагрузки на полигоны и вовлечения вторичных ресурсов в экономику, цифровизация процессов и усиление участия бизнеса.

Документ разработан в рамках Стратегии «Казахстан-2050», Концепции перехода к «зеленой экономике», Национального плана развития до 2029 года, Стратегии углеродной нейтральности до 2060 года, а также с учетом международных обязательств Казахстана по целям устойчивого развития ООН.

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что в Казахстане построят три мусоросжигательных завода.