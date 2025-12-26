Контрольный закуп в Жамбылской области выявил нарушения почти в половине случаев

Контрольный закуп является одной из форм профилактического контроля и проводится для выявления фактов реализации продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Его порядок регламентирован Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и предусматривает последующее лабораторное исследование приобретенных товаров.

В ходе контрольных мероприятий специалисты закупают продукцию в торговых точках, направляют образцы на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, после чего при выявлении нарушений принимаются меры оперативного реагирования, включая отзыв продукции и проведение внеплановых проверок. Средства на проведение контрольных закупов выделяются из республиканского бюджета.

— Всего за отчетный период было отобрано 2074 пробы продукции. Из них 353 пробы приходятся на продукцию отечественного производства, 827 — из государств членов Евразийского экономического союза и 894 — из других стран. По результатам экспертиз 912 проб признаны не соответствующими установленным требованиям, — сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Салтанат Алибаева.

По ее словам, основная часть нарушений связана с несоответствием маркировки. Также фиксировались нарушения по микробиологическим, физико-химическим показателям и содержанию жирных кислот.

— В том числе по пищевой продукции было отобрано 1325 проб, из которых 403 или 30% не соответствовали требованиям. По непищевой продукции доля нарушений значительно выше — из 749 проб несоответствие выявлено в 509 случаях, что составляет 68%, — добавила спикер.

По итогам контрольного закупа выданы постановления о применении мер оперативного реагирования, отозваны партии пищевой и непищевой продукции, а также наложены административные штрафы. Кроме того, в регионе приостановлено действие ряда деклараций о соответствии.

В том числе по результатам расследования на основании представленных сопроводительных документов на одного поставщика (продовольственный склад) наложен административный штраф в размере 88 470 тенге. Кроме того, по выявленной несоответствующей продукции направлены 7 писем для принятия мер в территориальные департаменты санитарно-эпидемиологического контроля по месту расположения производителей, в том числе в города Алматы (2), Астану (1), Северо-Казахстанскую область (3) и Туркестанскую область (1).

В департаменте также напомнили, что потребителям важно внимательно относиться к выбору продуктов питания.

— Мы рекомендуем не приобретать продукцию в стихийных местах торговли, обращать внимание на маркировку, сроки годности, условия хранения и внешний вид товара. Особенно важно соблюдать эти правила при покупке скоропортящихся и готовых продуктов, — отметила Салтанат Алибаева.

Ранее сообщалось, что контрольные закупки в ВКО выявили формальдегид в игрушках и фальсификат в молоке.