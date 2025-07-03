Контрольные закупки в ВКО: формальдегид в игрушках и фальсификат в молоке

В регионе продолжаются контрольные закупки товаров. Только за первое полугодие специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля провели 497 таких проверок.

По итогам лабораторных исследований было выявлено 133 случая несоответствия санитарным требованиям. Изучались как продукты питания, так и непродовольственные товары. Из 301 пробы продуктов и 196 проб бытовых изделий нарушения зафиксированы в обеих категориях.

По словам руководителя ведомства Каната Турдиева, подобные проверки помогают своевременно выявлять и устранять потенциально опасную продукцию.

«Мы не ограничиваемся выборочной проверкой. Все образцы проходят лабораторную экспертизу, а при выявлении нарушений мы незамедлительно реагируем», — отметил он.

В числе наиболее серьёзных нарушений — фальсификация молочной продукции. В трёх пробах эксперты зафиксировали несоответствие по жирно-кислотному составу, что может свидетельствовать об использовании растительных жиров вместо молочного сырья.

Отдельное внимание привлекла детская игрушка — в фигурке персонажа Халка лабораторно зафиксировано двукратное превышение формальдегида. Это вещество может оказывать токсическое воздействие при длительном контакте.

Всего за шесть месяцев из оборота изъято более 52 кг некачественной продукции на сумму свыше 576 тыс. тенге. Из них 36,7 кг приходится на продукты питания (мясо, рыбу, молочные изделия, соки, БАДы), остальное — игрушки, косметика, упаковка и одежда.

С начала года специалисты инициировали 47 административных расследований, также организовано 32 внеплановые проверки по фактам неисполнения предписаний.

Контрольные мероприятия будут продолжены в районах Алтай, Улкен Нарын, Зайсан, Курчум, Улан, а также в городах Усть-Каменогорск и Риддер. Как уточнили в департаменте, график проверок зависит от поступления финансирования.

Ранее сообщалось, что Высшая аудиторская палата РК выявила нарушения в медсфере: препараты на 3 млрд тенге оказались непригодными.