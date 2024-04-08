Контролировать выплаты пострадавшим от паводка будут прокуроры СКО

Первый заместитель прокурора Северо-Казахстанской области Абу-Али Саттар обратился в социальных сетях к жителям региона из-за ситуации с развитием паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.

А-А Саттар сообщил, что прокуроры на местах координируют деятельность уполномоченных государственных органов по обеспечению режима законности и правопорядка.

— Разъясняем, что действует специальные правила, утвержденные постановлением Правительства РК. Местными исполнительными органами формируются списки пострадавших для выплаты предусмотренной компенсации. Этот вопрос находится на особом контроле прокурора области, — сообщил запрокурора региона.



Надзорный орган предупредил об уголовной и административной ответственности за размещение, распространение ложной информации в социальных сетях и мессенджерах. Прокуроры призвали североказахстанцев доверять только официальным источникам информации.

— По всем вопросам правового характера можно обратиться в органы прокуратуры по месту жительства, — добавил Абу-Али Саттар.

Как сообщалось, пик паводка наступит в Северо-Казахстанской области уже на следующей неделе.

Роман Скляр призвал руководителей компаний СКО помочь в противопаводковых мероприятиях.