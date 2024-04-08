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    01:12, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Контролировать выплаты пострадавшим от паводка будут прокуроры СКО

    документы
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Первый заместитель прокурора Северо-Казахстанской области Абу-Али Саттар обратился в социальных сетях к жителям региона из-за ситуации с развитием паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    А-А Саттар сообщил, что прокуроры на местах координируют деятельность уполномоченных государственных органов по обеспечению режима законности и правопорядка.

    — Разъясняем, что действует специальные правила, утвержденные постановлением Правительства РК. Местными исполнительными органами формируются списки пострадавших для выплаты предусмотренной компенсации. Этот вопрос находится на особом контроле прокурора области, — сообщил запрокурора региона.


    Надзорный орган предупредил об уголовной и административной ответственности за размещение, распространение ложной информации в социальных сетях и мессенджерах. Прокуроры призвали североказахстанцев доверять только официальным источникам информации.

    — По всем вопросам правового характера можно обратиться в органы прокуратуры по месту жительства, — добавил Абу-Али Саттар.

    Как сообщалось, пик паводка наступит в Северо-Казахстанской области уже на следующей неделе.

    Роман Скляр призвал руководителей компаний СКО помочь в противопаводковых мероприятиях.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Компенсация Прокуратура Ущерб Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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