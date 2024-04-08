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    20:00, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Роман Скляр призвал руководителей компаний СКО помочь в противопаводковых мероприятиях

    Роман Скляр
    Фото: Рrimeminister.kz

    На совещании с представителями строительных и дорожно-строительных компаний  первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр обратил внимание представителей бизнеса на необходимости срочной кооперации и мобилизации всех сил и спецтехники для организации противопаводковых работ во избежание угрозы жизни жителей сел, социальных и стратегических объектов в регионе. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    Как доложил первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов, областной акимат привлек к противопаводковым работам дорожные и строительные компании региона, которые возводят жилье и социально-культурные объекты.

    По его словам, помимо техники, предприниматели изъявили желание в случае необходимости снабжать спецтехнику ГСМ, которые имеются в резерве.

    бизнес
    Фото: Рrimeminister.kz

    Роман Скляр поручил руководителям компаний не только задействовать свою технику и людей, но и самим быть на этих объектах для контроля и координации.

    В завершение совещания первый вице-премьер напомнил, что глава Правительства и его заместители находятся в регионах для координации противопаводковых мер, а Президент держит вопрос на личном контроле.

    — Сейчас необходимо защитить город. Как справимся с этой задачей в ближайшие дни, дальше пойдем уже по регионам, по районам, где нужна будет поддержка. Поэтому перед нами стоит задача — мобилизовать людей, немедленно приступить к противопаводковым работам. Работать медленно и как попало сейчас никак не получится. На все работы у нас есть три дня, — добавил Роман Скляр.

    Теги:
    Правительство Северо-Казахстанская область Петропавловск Бизнес Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Роман Скляр Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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