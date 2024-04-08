Роман Скляр призвал руководителей компаний СКО помочь в противопаводковых мероприятиях

На совещании с представителями строительных и дорожно-строительных компаний первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр обратил внимание представителей бизнеса на необходимости срочной кооперации и мобилизации всех сил и спецтехники для организации противопаводковых работ во избежание угрозы жизни жителей сел, социальных и стратегических объектов в регионе. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Как доложил первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов, областной акимат привлек к противопаводковым работам дорожные и строительные компании региона, которые возводят жилье и социально-культурные объекты.

По его словам, помимо техники, предприниматели изъявили желание в случае необходимости снабжать спецтехнику ГСМ, которые имеются в резерве.

Фото: Рrimeminister.kz

Роман Скляр поручил руководителям компаний не только задействовать свою технику и людей, но и самим быть на этих объектах для контроля и координации.

В завершение совещания первый вице-премьер напомнил, что глава Правительства и его заместители находятся в регионах для координации противопаводковых мер, а Президент держит вопрос на личном контроле.