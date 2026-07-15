Контроль за незаконной добычей грунта усилили в Астане

В Астане продолжается системная работа по выявлению и пресечению случаев незаконной добычи грунта в рамках реализации принципов «Закон и порядок» и «Таза Қазақстан». Такие нарушения наносят значительный вред окружающей среде, изменяют природный ландшафт и негативно сказываются на экологическом состоянии города, передает Kazinform.

Как сообщает департамент полиции Астаны, самовольная разработка земель приводит к образованию глубоких котлованов, в которых впоследствии скапливается вода. Все это способствует изменению рельефа местности, нарушению естественного состояния земель и негативно отражается на экологической обстановке.

— В районе Сарыарка на одном из участков полицейские выявили восемь фактов незаконной добычи грунта. В отношении нарушителей приняты меры по факту самовольного пользования недрами. Транспортные средства, использовавшиеся при совершении правонарушений, водворены на коммунальную стоянку, — рассказали в полиции.

Сотрудники полиции проводят мониторинг с использованием беспилотных летательных аппаратов, применяют возможности камер Центра оперативного управления, а также регулярно обследуют территории, наиболее подверженные незаконной добыче грунта.

— Работа по пресечению подобных правонарушений продолжается на постоянной основе, — сообщили в ДП.

Полиция Астаны призывает граждан и организации соблюдать требования законодательства в сфере недропользования, правила благоустройства и бережно относиться к окружающей среде.

— Каждый факт незаконной добычи грунта будет пресекаться, а виновные лица — привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — добавили в ДП Астаны.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области ввели режим ЧС после обвала грунта.