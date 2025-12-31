Контрасты января: от оттепелей до сильных морозов в Жамбылской области

В начале месяца регион встретит похолоданием. В первые дни ночная температура понизится примерно на 5 градусов и составит около -8…-13°С, днем станет холоднее до слабого минуса. В горных районах ночами похолодает до -15…-18°С, днем установится устойчивый мороз. Затем ожидается кратковременное потепление — ночью температура повысится примерно на 5-7 градусов, днем воздух сможет прогреться до +5…+10°С. В горах в этот период морозы ослабнут, однако по ночам по-прежнему будет холодно.

Во второй декаде января в область вновь придет холодный воздух. Ночная температура понизится еще примерно на 7-8 градусов, днем усилятся морозы. Ближе к 20 января синоптики прогнозируют потепление примерно на 6-8 градусов — ночью станет мягче, днем температура вновь приблизится к нулю, а на юге области возможны положительные значения. В период с 10 по 15 января ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Заключительная треть января может стать самой холодной за месяц. Температура воздуха понизится сразу на 10-15 градусов, установятся сильные морозы как ночью, так и днем. В горных районах похолодание будет еще более выраженным. Ближе к концу месяца холод постепенно ослабнет — ночью температура повысится примерно на 8-10 градусов, днем станет заметно теплее (до +1°С), однако устойчивых оттепелей не ожидается.

По количеству осадков январь ожидается близким к норме, при этом в горных и предгорных районах снега может выпасть больше обычного. Снег прогнозируется в середине первой недели (4-6 января) и чаще в период с 10 по 20 января. В отдельные периоды возможны туманы, гололед в начале месяца и метели в середине января.

На днях синоптики предупредили казахстанцев о возможных дождях, снеге и гололеде в большинстве регионов.