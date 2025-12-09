Контракт КТЖ с Wabtec на $4,2 млрд: глава Минтранспорта разъяснил стоимость сделки

На брифинге в Правительстве журналисты поинтересовались мнением министра о том, что сумма контракта кажется слишком высокой, а покупаемые локомотивы якобы значительно дороже рыночной цены.

— Это проект, которым страна может гордиться, но, видимо, мы неправильно подали информацию. Все просто математически взяли количество локомотивов и разделили всю сумму контракта. Но сама покупка составляет чуть-чуть больше млрд долларов, а все остальное — это сумма сервисного сопровождения на протяжении жизни локомотива. Это, к сожалению, мы не дали, видимо. И тогда все одно на другое поделили, и там получилась космическая цена, — сказал Сауранбаев.

Он добавил, что рыночная цена локомотива не дороже других вариантов.

Напомним, что в рамках официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в город Нью-Йорк состоялась церемония подписания соглашения с американской компанией Wabtec на общую сумму 4,2 млрд долларов. В церемонии принял участие министр торговли США Говард Латник.

Что стоит за контрактом КТЖ с Wabtec узнавал корреспондент Kazinform.