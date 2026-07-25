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    Контрафактный монтажный клей на пять миллионов тенге изъяли в Алматы

    Департаментом юстиции города Алматы совместно с Киберполицией пресечен факт незаконного использования товарного знака на сумму свыше пяти млн тенге, передает Kazinform со ссылкой на Министерство юстиции.

    Контрафактный монтажный клей на сумму свыше 5 млн тенге изъяли в Алматы
    Фото: Минюстиции РК

    Департамент юстиции города Алматы совместно с подразделением Киберполиции провел внеплановую проверку по факту незаконного использования чужого товарного знака, принадлежащего международному правообладателю, а также обозначений, сходных с ним до степени смешения.

    В ходе проверки из незаконного оборота изъято более 52 тысяч единиц монтажного клея, незаконно маркированного обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком международного правообладателя.

    Общая стоимость изъятой продукции превышает пять млн тенге.

    По результатам проверки уполномоченными должностными лицами составлены соответствующие протоколы об административных правонарушениях.

    Материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу и принятия процессуального решения.

    Ранее сообщалось о том, что более 600 канистр контрафактного масла под брендами Toyota и Lexus изъяли в Шымкенте.

    Контрафакт Минюст Алматы Юстиция
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор