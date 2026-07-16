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    Контрабанда табака и вывод 200 млрд тенге: крупные теневые схемы пресекли в Туркестанской области

    Прокуратура Туркестанской области пресекла канал незаконной поставки табачной продукции из Кыргызстана. Контрафактный товар планировалось реализовать на территории региона и в западных областях страны. Общая стоимость изъятой продукции составила 103 млн тенге, передает Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

    деньги
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщает Генеральная прокуратура Казахстана, проводится досудебное расследование по статье 214 Уголовного кодекса РК.

    — Кроме того, выявлена преступная группа, занимавшаяся вымогательством денежных средств у водителей грузовых транспортных средств в приграничной зоне. В ходе расследования установлено, что часть денежных средств, полученных от незаконной посреднической деятельности, передавалась в качестве взяток должностным лицам государственных органов. Проводится досудебное расследование по статьям 366 и 367 Уголовного кодекса РК, — добавили в ведомстве.

    Отмечается, что установлены 23 лица, причастные к преступной схеме, из которых 5 находятся под стражей.

    Также в результате оперативных, в том числе специальных мероприятий, проведенных при координации прокуратуры, департаментом экономических расследований по Туркестанской области выявлен факт незаконного вывода денежных средств в размере около 200 млрд тенге в страны ближнего и дальнего зарубежья через фиктивные предприятия. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 235-1 Уголовного кодекса РК.

    Генпрокуратура Туркестанская область Контрабанда Табачные изделия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор