Контрабанда табака и вывод 200 млрд тенге: крупные теневые схемы пресекли в Туркестанской области

Прокуратура Туркестанской области пресекла канал незаконной поставки табачной продукции из Кыргызстана. Контрафактный товар планировалось реализовать на территории региона и в западных областях страны. Общая стоимость изъятой продукции составила 103 млн тенге, передает Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Как сообщает Генеральная прокуратура Казахстана, проводится досудебное расследование по статье 214 Уголовного кодекса РК.

— Кроме того, выявлена преступная группа, занимавшаяся вымогательством денежных средств у водителей грузовых транспортных средств в приграничной зоне. В ходе расследования установлено, что часть денежных средств, полученных от незаконной посреднической деятельности, передавалась в качестве взяток должностным лицам государственных органов. Проводится досудебное расследование по статьям 366 и 367 Уголовного кодекса РК, — добавили в ведомстве.

Отмечается, что установлены 23 лица, причастные к преступной схеме, из которых 5 находятся под стражей.

Также в результате оперативных, в том числе специальных мероприятий, проведенных при координации прокуратуры, департаментом экономических расследований по Туркестанской области выявлен факт незаконного вывода денежных средств в размере около 200 млрд тенге в страны ближнего и дальнего зарубежья через фиктивные предприятия. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 235-1 Уголовного кодекса РК.