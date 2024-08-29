Контрабанда героина: Россия выдала Казахстану гражданина Кыргызстана

Генеральной прокуратурой РК из Российской Федерации экстрадирован гражданин Кыргызстана для привлечения к уголовной ответственности за контрабанду наркотических средств в особо крупном размере, передает агентство Kazinform.

- В июне 2023 года он, в группе лиц по предварительному сговору, организовал контрабанду героина весом около 60 кг и гашиша весом свыше 10 кг через территории нескольких государств, - говорится в сообщении Генпрокуратуры РК.

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Подозреваемый был объявлен в международный розыск.

- В августе прошлого года он задержан в Москве, после чего по запросу Генеральной прокуратуры РК был экстрадирован в Казахстан. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор, - пояснили в ведомстве.

Ему грозит лишение свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось об экстрадиции из России казахстанки, которая подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.