Ущерб на 60 млн: подозреваемую в мошенничестве казахстанку экстрадировали из России

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. Об этом передает агентство Kazinform со сссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

В 2019–2022 годы подозреваемая, являясь работником филиала банка в городе Таразе, от имени клиентов банка оформляла на них кредиты.

— В дальнейшем злоумышленница, имея доступ к счетам клиентов банка, переводила кредитные средства на счета своих знакомых и затем обналичивала. В результате преступных действий клиентам банка причинен ущерб на сумму 60 млн тенге. После совершения преступления она скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В апреле задержана на территории Краснодарского края, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована в Казахстан. Подозреваемая водворена в следственный изолятор, — сообщили в Генпрокуратуре.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

В этом году из России в Казахстан экстрадировано уже 11 лиц, разыскиваемых за совершение мошенничества, преступными действиями которых причинен ущерб более 350 потерпевшим на общую сумму около 7 млрд тенге.

Ранее также подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере экстрадировали из России.

В 2019 - 2023 годы в Павлодаре злоумышленница брала у своих знакомых денежные средства, якобы для развития бизнеса, предоставляя в качестве гарантии не принадлежащую ей квартиру. В результате её преступных действий пострадало 66 жителей г. Павлодара на общую сумму свыше 223 млн тенге.