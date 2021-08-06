Контейнеры с фосфором горят в Арыси : жителей эвакуируют

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - На станции Арысь сегодня примерно в половине шестого вечера произошло возгорание двух контейнеров с фосфором, следовавших из Жамбылской области в Россию. Об этом сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, передает МИА «Казинформ».

«Все силы ЧС района и области мобилизованы, тактика тушения такого рода возгорания известна. Однако желтый фосфор горит очень долго и сопровождается сильным задымлением, в случае изменения направления ветра, в целях обеспечения безопасности здоровья жителей близлежащего к тупику микрорайона, акиматом района проводится эвакуация. Все эвакуированные будут обеспечены горячим питанием и ночлегом в одной из школ города.

Ситуация находится под контролем. Я сам выехал на место происшествия», - написал Сакен Калкаманов в Facebook .