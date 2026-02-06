Конституцию необходимо совершенствовать с институционально-правовой точки зрения — Жаннур Исина

— В настоящее время Конституционная реформа стала одним из ключевых инструментов политической модернизации государств. Изменения, вносимые в Конституцию, также можно рассматривать как институциональный шаг, направленный на трансформацию политико-правовой системы страны. Обновленная Конституция может рассматриваться как документ, соответствующий современным тенденциям международного конституционализма и при этом сохраняющий национальные политико-правовые особенности. В тексте Конституции четко отражены принципы верховенства права, приоритет прав и свободы человека, государственная ответственность и ценностные ориентиры, — отметила она.

Жаннур Исина подчеркнула, что теория международного конституционализма рассматривает пересмотр Конституции на разных этапах развития государства как естественный процесс. В рамках неоконституционализма Конституция выступает не только правовым актом, определяющим систему власти, но и общественным договором, закрепляющим базовые ценности общества.

— Конституция Казахстана сохраняет унитарную форму государства и президентскую модель управления, при этом стремится урегулировать взаимодействие ветвей власти. В международной практике, в том числе во Франции, США и Южной Корее, в президентских или полупрезидентских моделях ключевой задачей является обеспечение баланса власти. В условиях Казахстана ограничение президентских полномочий одним сроком можно оценить как позитивный шаг, направленный на институциональную стабильность. Вместе с тем реальный баланс между законодательной и исполнительной властью должен быть подтвержден политической практикой. Эффективность конституционных норм определяется не их формальным закреплением, а механизмами реализации. В этой связи особое значение имеет самостоятельность и влияние институтов парламентского контроля, — отметила она.

Жаннур Исина считает необходимым дальнейшее институционально-правовое совершенствование Конституции. В частности, она предложила изложить пункт 1 статьи 7 в редакции: «Сохраняя свободу вероисповедания, не допускать экстремизма и дискриминации».

Кроме того, она отметила, что закрепление Курултая как законодательного органа является институциональной новацией.

— Однако при отсутствии четкого разграничения полномочий Курултая и Президента может возникнуть проблема двойной легитимности. В этой связи предлагается уточнить в статье 46 полномочия Президента по роспуску Курултая с дополнительными механизмами контроля, а в статье 56 усилить контрольные функции Курултая. Предлагаемые поправки направлены на внедрение четких и научно обоснованных норм в сферах прав человека, образования и науки, экономических прав, свободы вероисповедания и государственного управления, — отметила она.

Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.



