Конституция — основа независимости: в Шымкенте прошел праздничный вечер

В этом году главному документу страны — Конституции — исполняется 30 лет. Основная цель праздничного вечера, посвящённого этой исторической дате, — повышение правовой культуры граждан, популяризация значения Основного закона в обществе и укрепление национального единства.

Мероприятие началось с церемонии выноса на сцену Государственного флага и Конституции, после чего прозвучал Государственный гимн, а затем присутствующие посмотрели специально подготовленный видеоролик.

Фото: Увп по делам молодежи г.Шымкент

Выступая на собрании, аким города Габит Сыздыкбеков подчеркнул роль Конституции в развитии страны и поздравил всех шымкентцев с праздником.

- Основной закон — это основа нашей независимости, прочный стержень нашего государства. Каждая его статья направлена на благо народа, на защиту прав и свобод граждан. За тридцать лет Казахстан с честью выдержал различные испытания и стал сильным государством. Все эти достижения — результат неукоснительного соблюдения принципов Конституции, плод единства и сплочённости народа. Мы должны всегда чтить наш Основной закон и передать его будущим поколениям. Поздравляю с праздником! — сказал глава города.

Фото: Увп по делам молодежи г.Шымкент

Затем на торжественном собрании ряд граждан, внёсших вклад в развитие страны, были награждены государственными медалями. Среди них — заведующий хирургическим отделением ГКП «Городская больница №2» Серик Жолдасов, учитель школы-лицея №23 имени З. Космодемьянской Шекербек Шахабаев, председатель маслихата города Шымкента Бахадыр Нарымбетов, депутат маслихата города Шымкента Талгат Балтабаев, заместитель акима Каратауского района Досалы Амангелдиев, председатель Шымкентского городского филиала партии AMANAT Мурат Жолдыхожаев.

Также благодарственные письма от имени главы города получили прокурор отдела Департамента по городу Шымкенту Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры, юрист 2-го класса Куаныш Аманбаев, старший специалист Штаба Вооружённых сил, воинской части 10216 Айсулу Калдыбекова, руководитель финансово-хозяйственного отдела аппарата акима города Шымкента Гульмира Пернебаева, юрист Шымкентской городской клинической больницы №1 Руслан Шазадаев.

Фото: Увп по делам молодежи г.Шымкент

Праздничный вечер продолжился концертной программой. Жители и гости города насладились патриотическими песнями «Ата заң», «Атамекен», «Қазақ елі», «Жаңа Қазақстан» и увидели выступления танцевальных ансамблей «Дала даналығы», «Қазына», «Яссы». Также зрителям понравились национальные произведения «Көшпенділер», «Қыран бүркіт», «Алаш ұраны».

В завершение мероприятия на сцену вынесли цветок «Ықылас», и праздничный вечер завершился на красивой ноте.